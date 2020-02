Enseignement de Tamazight Ã  Ghardaia : Des progrÃ¨s encourageants

De notre envoyée spéciale : Kafia Ait Allouache

L’enseignement de la langue amazighe a enregistré des progrès remarquables dans la wilaya de Ghardaïa depuis l’introduction de cette matière dans le cursus scolaire, selon le chargé de l’inspection de cette langue, Massinissa Ouali, qui relève que le nombre d’enseignants a atteint 36 pour un nombre d’apprenants qui avoisine les 7.500, dans toutes les localités de la wilaya, répartis sur 35 établissements primaires et 6 du cycle moyen.

La wilaya est classée au 5e rang en terme d’enseignement de cette langue en 3 ans. «Le mérite revient au HCA et aux efforts des enseignants qui prennent à cœur leur mission», témoigne-t-il. «Nous avons commencé avec 5 enseignants et le nombre d’élèves ne dépassait pas une soixantaine», indique-t-il. «L’enseignement de la langue amazighe, partie intégrante du patrimoine culturel national, doit être obligatoire et généralisé avec la mise en place d’une stratégie visant son épanouissement», a-t-il ajouté, précisant qu’il faut le faire graduellement.

«De leur côté, des locuteurs soulignent que l’intégration de la langue dans l’enseignement évolue lentement et reste aléatoire», précise-t-il, ajoutant que de nombreux enseignants des autres matières estiment que les cours de tamazight perturbent leur planning. La promotion de tamazight dans le système éducatif se fait selon une approche participative avec l’ensemble des partenaires afin d’assurer la généralisation et l’amélioration qualitative de l’enseignement de cette langue officielle. Tous les moyens ont été mobilisés par le HCA, en collaboration avec l’Académie, dans cette wilaya pour l’enseignement et la promotion de cette langue, a encore fait savoir M. Ouali, soulignant que plus d’une cinquantaine de classes dispensent actuellement des cours de tamazight.



L’enseignement de tamazight reste aléatoire

L’enseignement de la langue est dispensé à la demande et elle est présente uniquement dans le primaire et le moyen, a-t-il fait savoir, et le HCA, dit-il, assure une formation de 6 mois dans les variantes locales de cette langue.

Les responsables de la distribution et vente des livres scolaires ont assuré, pour leur part, de la disponibilité des ouvrages de tamazight dans la wilaya.

K. A. A.