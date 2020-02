Conjoncture, Surfacturation : Les limites dâ€™une approche

La surfacturation des importations est le moyen le plus usité, mais aussi, et incontestablement, le plus «sûr», auquel recourent les opérateurs malveillants pour assurer, à leur compte, le transfert illicites de fonds vers d’autres destinations avec, à la base, la complicité de partenaires, d’ici et d’ailleurs. La technique consiste à se conformer à un prix formel en agissant sur l’élément qualité de la marchandise importée, généralement de choix incompatible avec le prix payé. Et les cas de produits entrés dans le pays, sous ce chapitre, parfois au détriment de la santé du citoyen sont innombrables. Loin d’être marginal, le phénomène qui a pris des proportions inquiétantes, au cours de ces dernières années, a fini par gangréner au sein de l’économie nationale. Une véritable saignée de devises fortes qui a forgé sa voie dans tout un engrenage, politique et économique, ayant favorisé sa prolifération, voire son ancrage, et cela, malgré l’existence de mécanismes de contrôle et de lutte contre un tel phénomène. Un procédé courant et ingénieux» qui jusque-là déroute les douaniers d’autant plus que, les procédures de dédouanement ne s’effectuent qu’à postériori. En clair, le délit financier étant constaté, il est souvent trop tard pour intervenir, avouait à ce propos, un haut responsable de l’institution douanière. S’il est pratiquement hasardeux de prétendre quantifier avec certitude et exactitude les montants induits de ses surfacturations, il est aussi vrai que, les montants générés des surfacturations tout au long de ces dernières années sont très importants. L’ancien ministre du Commerce, feu Bakhti Belaïb, qui avait alors tiré la sonnette d’alarme en dénonçant de tels détournements, parce c’est le cas, avait ouvertement avoué que près de 30% des marchandises importées faisaient l’objet de majoration des factures. En toute évidence, ce sont les produits destinés à la revente en l’état qui sont le plus susceptibles de surfacturation. Et lorsque que l’on sait que cette situation de fraude a causé et cause encore d’énormes préjudices à l’économie algérienne en matière de pertes en devises alors qu’il existe des dispositifs de contrôle qui n’ont malheureusement pas été utilisés dans ce sens, on ne peut que s’interroger, dès lors, sur l’opportunité des accords engagés entre l’Algérie et ses principaux partenaires de l’Union européenne et, avec la chine dans le cadre de la lutte contre la surfacturation. Des accords annoncés en 2017, par le premier responsable de l’administration douanière, et qui devaient permettre à cette dernière de disposer des données relatives aux valeurs des produits importés auprès de ces pays afin de pouvoir vérifier la réalité des prix et, en définitive, des montants déclarés. Des accords bilatéraux avec les douanes de pays avec lesquels l'Algérie a des échanges commerciaux, permettant de connaître la valeur réelle des produits importés auprès de ces pays existent également en sus des conventions signées avec deux organismes, européen et américain, à l’effet de fournir aux douanes algériennes des informations sur les valeurs de certains produits. Mais, ni ces accords ni le caractère répressif de la loi ne semblent avoir eu l’impact attendu sur un fléau qui continue de porter préjudice à l’économie du pays.

D. Akila