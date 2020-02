JournÃ©e mondiale du scoutisme : RÃ©concilier les bambins avec le civisme et le devoir

La communauté internationale a vécu, hier, au rythme de la loyauté envers la patrie, son prochain et le civisme. L’évènement valait la peine d’être porté et vénéré par tous, d’autant plus qu’il s’agissait de la commémoration de la journée mondiale du scoutisme.

En fait, qui dit scout dit valeurs de solidarité, de fraternité, l’incarnation du devoir, bref, le respect et l’acceptation de l’autre malgré sa différence, sa couleur ou sa race.

En d’autres termes, le mot scout est toujours associé à une bonne moralité et au sens de la responsabilité, d’abnégation et d’altruisme. Depuis des siècles, le mouvement est resté fidèle à ses principes et ses idéaux. Il n’a pas changé d’un iota. Bien au contraire, il suffit d’évoquer le mot pour renvoyer à l’engagement de l’éclaireur qui est, à la fois, l’ami de l’homme et de la nature.

Le mouvement compte aujourd’hui des millions d’adhérents à travers le monde et n’a toujours pas dévié de la voie tracée par son père spirituel, Lord Robert Baden-Powell.

Chez nous aussi, le scoutisme, même pour les enfants, est porteur de messages et de symboles éducatifs, culturels et sociaux. Le mouvement a toujours été au devant de la scène pour défendre les causes nationales et humaines, à travers tous les temps.

Ce n’est pas étonnant de voir, de nos jours, des parents inscrire leurs enfants dans des groupes de scouts afin de leur inculquer les valeurs d’entraide, pour ne pas dire carrément les réconcilier avec l’autre école de la vie qui s’inspire de la morale et des repères de la société.

En effet, les enfants, tout comme les mamans et les papas, sont fiers de cette belle tenue merveilleusement portée par les bambins ou encore « Kachaf haya» et bien d’autres chansons, apprises par cœur, lesquelles, en plus des gestes et des codes, sont bourrées du sens du devoir et du partage. La méthode et la pédagogie du scoutisme, de nos jours, sont à même de mettre l’enfant dans la vie en groupe qui permet l’échange des expériences.

Ce qui est un acquis à plus d’un titre pour l’apprentissage des enfants. Certes, on apprend à l’école les mathématiques, les sciences, la grammaire et l’histoire, mais il existe également des choses que seule la vie est capable de nous enseigner. Et le mouvement scout est mieux loti pour enraciner ce qui est considéré comme «missions» de la société.

Samia D.