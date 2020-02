SÃ»retÃ© de la wilaya de SÃ©tif : 156.305 actions de sensibilisation

En présentant, mardi, devant les représentants locaux de la presse nationale, le bilan des activités de l’année 2019, le commissaire divisionnaire Zeghadnia Mohamed Salah, chef de sûreté de la wilaya de Sétif n’a pas manqué de mettre en exergue les efforts déployés sur tous les fronts par les forces de police et les résultats positifs obtenus dans la protection des personnes et des biens dans l’optique d’une police toujours plus proche du citoyen. Dans cette vaste wilaya du pays où ce corps assure la sécurisation de 1.150.811 habitants, soit un policier pour 261 habitants et un taux de couverture sécuritaire de 95%, les avancées remarquables qui sont enregistrées dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes sont en effet perceptibles à travers les chiffres présentés mais aussi ce climat de tranquillité qui caractérise le quotidien du citoyen. C’est ainsi qu’en matière de criminalité urbaine, les services de la police judiciaire ont enregistré durant l’année précédente, 9.763 affaires dont 7.116 ont été traitées. Dans ce contexte, explique l’intervenant, 1.350 individus ont été placés sous mandat de dépôt, 7.206 ont bénéficié de citations directes et 488 de liberté provisoire. Une situation qui reste cependant marquée par une hausse de 667 affaires par rapport à l’année 2018 et sans constituer la préoccupation majeure du chef de sûreté de wilaya qui met en avant l’impact de la prévention et la nécessaire implication du citoyen dans le quotidien de sa sécurité et ce qu’il qualifie de «solidarité positive». Un volet d’autant plus important quand on sait aussi que les services de la PJ, qui ont livré une lutte implacable à ce phénomène, ont également traité 1.354 affaires de drogue et procédé en 2019 à la saisie de plus de 15 kg de kif traité, 20.333 comprimés psychotropes et 13,6 grammes de cocaïne avec pas moins de 1.656 individus présentés devant les juridictions compétentes, parmi lesquels 457 ont été placés sous mandat de dépôt. Des chiffres révélateurs que ne manquera pas de commenter le chef de sûreté de wilaya, mettant l’accent sur le volet important inhérent à la sensibilisation qui constitue le maillon fort de l’action déployée par les services de police à proximité des établissements scolaires et au contact des enfants. «Nous continuerons à livrer une lutte implacable à ces phénomènes avec davantage de présence et de patience surtout», ajoutera l’intervenant qui ne manquera pas, là aussi, à relever la mission qui incombe aux parents dans la prise en charge de leurs enfants. Il mettra l’accent sur ces milliers d’actions qui ont été menées parfois avec le gendarmerie nationale en milieu urbain, sur les espaces sensibles, les lieux publics, les cafés, les commerces et les marchés ainsi que les gares routières et ferroviaires et soulignera, par ailleurs, que 90.554 véhicules ont été contrôlés avec plus 120.500 personnes qui ont fait l’objet de contrôle et d’examen de situation et qui ont permis l’arrestation de 877 individus recherchés par mandat de justice et militaire.

Une année qui aura été marquée, en dépit de plus de 156 305 actions de sensibilisation et autres dispositifs non moins importants, par 465 accidents de la circulation qui ont fait 21 morts et 534 blessés. Une année qui fait ressortir une régression de 36 accidents corporels mais place toujours le facteur humain comme principale cause de ces drames. Par ailleurs plus de 17.640 appels ont été enregistrés sur le 1548, le 17 et le 104.

F . Zoghbi