Tizi-Ouzou : Subventions pour la rÃ©alisation dâ€™une maison du burnous et dâ€™un thÃ©Ã¢tre de verdure

Deux subventions ont été mobilisées par l’assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou pour la réalisation d’une maison du burnous traditionnel à Bouzguene et d’un théâtre de verdure à Yakouren, a-t-on appris samedi du président de cette assemblée élue, Youcef Aouchiche. La première subvention est d’un montant de 3 millions de DA est destinée pour la réalisation d’une maison du Burnous au niveau du village Houra dans la commune de Bouzguene qui abrite annuellement au mois d’août le festival du burnous traditionnel.

«Cette démarche a été initiée en collaboration avec l’association Chahid Yakoubi et le comité de village de Houra», a indiqué M. Aouchiche. La future maison du Burnous de Houra sera «un lieu de promotion de cette tenue traditionnel. Elle sera également dédiée à la formation qui est l’aspect le plus important pour nous», a-t-il ajouté en expliquant que cette nouvelle structure abritera des ateliers de formation sur le tissage du burnous traditionnel Kabyle qui est «un patrimoine et un produit économique à valoriser». L’APW de Tizi-Ouzou a également décidé de subventionner, pour un montant de 2 millions, la réalisation d’un théâtre de verdure au village Ath Aïssi dans la commune de Yakouren. Le théâtre sera réalisé en pierres selon le mode de construction traditionnel local afin qu’il soit intégré à son environnement, a souligné M. Aouchiche.

L’inauguration de ce théâtre de verdure est prévue à l’occasion de la 17eme édition du festival culturel Raconte’Arts qui se déroulera du 18 au 26 juillet prochain dans le village d’Ath Aïssi, afin d’abriter certaines activités de cette manifestation culturelle itinérante, a-t-on appris de même source.