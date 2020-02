Environnement, Collecte des dÃ©chets urbains : Le geste citoyen de Netcom

Ce geste citoyen ô combien responsable, suffira-t-il à sensibiliser les habitants de la capitale autour du respect des normes universelles, autrement dit du respect des horaires en matière de dépôt des ordures ménagères et des déchets urbains tels que les gravats et autres matériaux non recyclables ?

Observé depuis peu sur un des trottoirs de la capitale : un panneau émanant de l’entreprise Netcom et exhortant les citoyens à avoir le bon geste, s’agissant précisément de déposer les ordures ménagères dans les bacs prévus à cet effet. Et le même panneau de montrer, sur sa droite, un dessin explicatif de ces fameux «bons gestes» pour la propreté de la ville. Il faut dire que des panneaux pareils, on n’en a pas vu dans les parages immédiats du centre-ville. Eh oui, on n’en a pas vu depuis belle lurette. Peut-être même jamais vu. Mais peut-être aussi qu’on se trompe ? Vous souvenez-vous avoir vu, en dehors des parcs naturels et archéologiques classés du territoire national, des panneaux exhortant la population à ne pas jeter les ordures ménagères et autres déchets n’importe où ?

Ah, pourtant si ! La dernière fois qu’on a vu un panneau dans le genre, destiné au grand public, c’était à Béjaia : aux Aiguades. Plus précisément au Pic des singes. Avant même qu’on y arrive en voiture, on avait aperçu, en bordure de la route, des panneaux et poubelles —couleur vert forêt de surcroit- exhortant, l’un à ne pas donner à manger aux singes n’importe quoi, en l’occurrence des sucreries ; l’autre, à respecter la nature en évitant de jeter des bouteilles en plastique et canettes en métal notamment…

Pour en revenir au panneau évoqué plus haut dans la capitale, voilà un geste, somme toute citoyen de la part de l’entreprise Netcom, qu’on ne peut que saluer, voire encourager. Mais qui malgré tout devrait être médité. Car c’est là un geste salvateur à plus d’un titre. Qui en tout cas pourrait laisser entendre que les responsables concernés commencent enfin à prendre conscience de l’enjeu qui entoure la gestion des déchets urbains. Et cela, d’autant que l’entreprise en question est depuis quelques années déjà sur le front du nettoiement et de la collecte des ordures ménagères dans la capitale.



Responsabiliser les citoyens par tous les moyens possibles, notamment audiovisuels



Mais ce geste citoyen ô combien responsable suffira-t-il à sensibiliser les habitants de la capitale autour du respect des normes universelles, autrement, dit du respect des horaires en matière de dépôt des ordures ménagères et des déchets urbains tels que les gravats et autres matériaux non recyclables ? Il est, hélas, permis d’en douter. On a beau vouloir —et cela depuis belle lurette— déceler, en effet, ne serait-ce qu’une once de lueur d’espoir lorsqu’il s’agit du règlement définitif de ce douloureux problème de gestion des déchets urbains dans la capitale et autres grandes villes du pays, mais, hélas une fois de plus, la triste réalité est toujours là, omniprésente, plus cinglante que jamais. Le spectacle que continuent de donner nos poubelles, que ce soit dans la capitale ou ailleurs, reste en effet plus affligeant que jamais. Alors, que faire ? Bien sûr, responsabiliser les citoyens par tous les moyens possibles, notamment par le truchement des médias audiovisuels et ce, nonobstant les services publics dont Netcom, qui pour l’heure font ce qu’ils peuvent dans la mesure de leurs moyens. Impliquer les citoyens, en effet, mais comment ? Il y a, à notre sens, deux façons qui nous semblent idoines : l’une, sensibilisante ; précisément à travers des clips audiovisuels répétitifs ; l’autre, coercitive malheureusement. Car, à bien y regarder, il nous semble qu’il est déjà trop tard pour probablement (re) éduquer en ce sens des adultes qui, probablement, pourraient présenter de fortes résistances face à une démarche, laquelle, malgré tout, ne pourrait être que salvatrice en la matière, bien évidemment dans les moyen et long termes : cette démarche consiste malheureusement à infliger des amendes, non pour les individus, mais tout bonnement pour les immeubles devant lesquels il a été constaté le dépôt de trop nombreux détritus non collectés par Netcom. Aux occupants de ces immeubles alors, dans un tel cas de figure, de se partager les frais. Et là, pourrait peu à peu s’ensuivre, pourquoi pas, une prise de conscience qui ne pourrait être que bénéfique pour l’ensemble de la collectivité et ce, quel que soit son ordre de grandeur. Mais là encore, tout n’est, pour l’instant, que supputation d’une attitude salvatrice qu’on souhaiterait tant effective, mais quand le sera-t-elle ? Toute l’interrogation est là…

Kamel Bouslama