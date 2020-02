4e salon national des musÃ©es : Ouverture aujourdâ€™hui Ã  Tlemcen

La quatrième édition du Salon national des musées se tiendra à partir d’aujourd’hui au 25 février en cours au palais de la culture «Abdelkrim Dali» de Tlemcen, a-t-on appris des organisateurs.

Cette manifestation, organisée par le musée public national des monuments islamiques de Tlemcen, verra la participation de 13 musées du pays, outre des instances concernées et des associations versées dans le patrimoine, a indiqué l’attaché de Conservation et cheffe du département des activités de recherche, publications et documentation du musée de Tlemcen, Zoukha Benchenafi.

Organisé sous le slogan «Musées nationaux en visite dans la capitale des Zianides», ce Salon vise à rapprocher le musée de la société, valoriser l’échange culturel entre institutions muséales et la promotion touristique des produits artisanaux des associations participantes. Divers objets de musée, des photos, des manuscrits, des anciens objets d’art et des pièces de monnaie seront exposés, ainsi que des modèles des monuments de la ville de Tlemcen, des expositions d'artisanat fabriqué à partir de poterie, de vêtements traditionnels et autres.

Il est également prévu d'organiser des ateliers pédagogiques pour les élèves du primaire et d'autres pour les personnes ayant des besoins spécifiques une session de formation pour les cadres des musées participants sur l'entretien et la restauration encadrée par des enseignants spécialisés, selon la même source.

Des sorties sont aussi au programme de ce Salon vers les sites archéologiques que recèle Tlemcen au profit des musées participant à cette manifestation.