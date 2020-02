Souad Asla Ã  El Moudjahid Â«Jâ€™adorE le public algÃ©rienÂ»

Rencontrée dans les coulisses de la prestigieuse salle Boualem Bessaïah, Souad Asla s’est montrée très dévouée pour répondre à nos questions. A travers cet entretien, l’artiste nous a fait part de son engagement pour la sauvegarde du patrimoine culturel et s’est montrée très enthousiaste de la relève qui a la lourde tâche de porter le flambeau…

Ce soir, vous avez joué du goumbri sur scène et devant une salle archicomble, à quelle occasion ?

En fait, je joue au goumbri mais je n’ai jamais osé jouer sur scène, parce que j’estime que je ne suis pas assez calée pour jouer de cet instrument. Mais ce soir, j’ai eu cette envie de faire plaisir au public.

Justement, quel est votre sentiment après votre retour sur la scène de votre pays natal et devant vos fans ?

Ça me fait très plaisir de retrouver mon public algérien. J’ai lancé ce projet ici, parce que j’ai voulu que ce soit un produit algérien et que ça sorte de l’Algérie. Et ce qui me fait plaisir c’est que ces chants étaient en voie de disparition et le fait que l’on a fait tout ce travail de sauvegarde, et ce qui me fait énormément plaisir c’est que les gens ont apprécié tous ces chants qui étaient voués à disparaître. Oui ça fait bien longtemps que je n’ai pas chanté en Algérie, et ce pour pas mal de raisons.

Vous avez entamé tout un travail de sauvegarde du trésor. Pensez-vous qu’il y a réellement de la relève pour la continuité ?

Maintenant, je suis agréablement

surprise ! Au départ, lorsque je voulais monter ce projet, j’ai sollicité pas mal de petites jeunes. En fait, je me suis inspirée de Taghit, d’un endroit exceptionnel où tous les vendredis les femmes se retrouvent, ces gardiennes de ce patrimoine se réunissaient pour faire «El Hadra». Malheureusement chaque année il y avait des femmes qui disparaissaient mais n’étaient pas remplacées. Donc, lorsque j’ai demandé aux jeunes pourquoi vous ne venez pas les vendredis pour apprendre ces chants…, elles ont ri en me disant : «Ah non, on n’aime pas ça, c’est ringard, on préfère les chants modernes». Et maintenant, je suis agréablement surprise. Je suis partie il y a trois jours à Béchar et j’ai trouvé plusieurs groupes qui se sont formés et des jeunes n’arrêtent pas de m’écrire pour intégrer la troupe. J’estime donc que le travail est un peu fait, et que les gens ont pris conscience du trésor que l’on a, mais il faut dire qu’il y a encore beaucoup de travail à faire !

Vous êtes devenues, en quelque sorte, les ambassadrices de l’Algérie à travers le monde… En lançant ce projet, vous êtes-vous imaginées en arriver là ?

Pas du tout ! Lorsque j’avais lancé ce projet, je l’ai fait pour moi. Vous savez que cela fait longtemps que j’ai quitté l’Algérie. Alors je me suis dit que ces chants allaient beaucoup m’aider pour surmonter mon exil. Je l’ai fait pour moi égoïstement, et après je l’ai fait pour ces femmes. Je les connais depuis que je suis petite. Je les voyais pratiquer la musique lors des cérémonies de mariage ou ailleurs, mais elles ne s’épanouissaient pas vraiment. Je tiens à souligner aussi que ce projet je l’ai fait pour l’Algérie. Mais franchement, je ne m’attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, bien qu’au fond de moi je savais que ça allait plaire car c’est une musique qui parle à l’âme.

Un dernier mot au public…

J’ai eu beaucoup d’émotions ce soir. J’espère que le public a aimé le spectacle. J’adore le public algérien. Je lui dis merci d’être venu très nombreux. Merci pour votre présence et pour l’ambiance que vous nous octroyez… Vive l’Algérie

Entretien réalisée par S. Oubraham