Grand angle : La paix, enfin ?

L’annonce de la signature d’un accord entre Washington et les talibans, le 29 février courant en présence d’observateurs internationaux, suscite chez les Afghans un espoir auquel ils ne croyaient plus. C’est l’espoir de voir enfin la paix retrouvée dans un pays ravagé par une guerre qui a fait, selon l’ONU, plus de 10.000 morts parmi les civils depuis 2009. Deux hashtags apparus en dari et en pachtou, les deux principales langues du pays : «La paix revient» et «Quand il y aura un cessez-le-feu», renseignent sur la force de l’espoir nourri. Mais pas uniquement. Ils révèlent aussi des craintes de le voir se briser sur un autre attentat que les talibans revendiqueraient. Mais en ce premier jour de la trêve il est permis de croire qu’une paix durable va s’instaurer. D’autant que cet accord historique qui porte sur un retrait graduel des troupes américaines en échange, notamment, de garanties sécuritaires, précédé d’une trêve partielle démarrée hier samedi, est censé donner le la à des discussions inter-afghanes dès le 10 mars prochain, alors que les talibans refusaient depuis 18 ans de négocier avec le gouvernement de Kaboul. Mais au bout de longues et rocambolesques négociations, américains et talibans ont réussi à se mettre d’accord. Et à moins que les talibans ne reviennent sur leur engagement d’une «réduction réelle de la violence», l’Afghanistan peut espérer ouvrir une nouvelle page de son histoire et effacer progressivement les stigmates de quatre décennies de guerre. Plus encore si les Afghans parviennent à se réconcilier, force est de croire que rien n’empêchera d’espérer que d’autres belligérants, sous d’autres cieux, réussiront aussi à se mettre d’accord, à dépasser leurs différends et envisager le lancement ou la relance d’un processus de négociations qui aboutira à l’instauration d’une paix durable. En effet, si une sincère volonté anime les protagonistes, il est possible d’imaginer que rien ni personne ne pourra s’opposer à la conclusion d’un accord de paix qui mettra fin aux souffrances et aux drames que les civils endurent dans ces pays où les conflits armés sont toujours en cours.

Nadia K.