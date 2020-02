Construction de nouvelles unitÃ©s de colonisation Ã  El-Qods-Est occupÃ©e : Appels Ã  l'annulation de la dÃ©cision

L'Allemagne s'est déclarée, hier, «profondément préoccupée» de la récente décision de l'occupation israélienne de construire de nouvelles unités de colonisation à El-Qods-Est occupée, appelant Israël à l'annuler. Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, le ministère allemand des Affaires étrangères a appelé Israël à «annuler son projet de construire des milliers d'unités» dans les colonies construites à El-Qods-Est occupée. Il a également appelé à la «suspension de la construction de colonies dans les territoires occupés», affirmant qu’elles violent le droit international et la résolution «2334» du Conseil de sécurité des Nations unies. «Les nouvelles unités sépareront El-Qods-Est occupée de la Cisjordanie, cela entrave ainsi la possibilité de l’établissement d'un Etat palestinien indépendant et viable sur les frontières de 1967», a ajouté la diplomatie allemande. Paris a également condamné «fermement» la promesse faite la veille par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de construire des milliers de nouveaux logements dans des quartiers de colonisation à El-Qods Est, a indiqué vendredi dernier le ministère des Affaires étrangères français. «La colonisation est illégale sous toutes ses formes au regard du droit international, et remet en cause sur le terrain la solution des deux Etats», souligne la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration écrite. Plusieurs marches pacifiques ont été réprimées par les forces d’occupation israéliennes dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, faisant des blessés parmi les Palestiniens, ont rapporté des médias. Selon le responsable de la résistance populaire, Murad Ishtaiwi, cité par l'agence palestinienne de presse Wafa, un enfant et un journaliste comptaient parmi les manifestants blessés par l’armée d'occupation lors de la marche hebdomadaire de vendredi à Qalqilya dans le nord de la Cisjordanie, lors d'une marche pacifique vendredi à Kafr Qaddoum.