RÃ¨glement de la crise en Libye : Discussions politiques mercredi Ã  GenÃ¨ve sous l'Ã©gide de l'ONU

L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé que les discussions politiques entre les belligérants de la crise libyenne démarreront mercredi prochain à Genève, sous l'égide des Nations unies, et souligné que les discussions militaires en cours en Suisse «sont dans la bonne voie». «Antonio Guterres se rendra demain à Genève pour superviser les discussions en cours», a déclaré M. Salamé à la presse à Genève, soulignant la détermination de l'ONU à veiller au déroulement du dialogue politique inter-libyen, qui sera lancé le 26 février, dans les mêmes conditions dans lesquelles se tiennent les discussions de la commission conjointe militaire libyenne visant à aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye. S'agissant de celles-ci, l'émissaire onusien a affirmé qu'elles «sont dans la bonne voie», évoquant toutefois quelques entraves liées à la violation de l'embargo sur les armes et la trêve en vigueur à Tripoli. Les belligérants libyens, le gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez Serradj et le maréchal Khalifa Haftar, ont entamé mardi dernier à Genève une nouvelle série de pourparlers militaires indirects, en présence de l'émissaire des Nations unies pour la Libye. Ces pourparlers impliquent cinq officiers supérieurs nommés par le GNA et cinq officiers supérieurs nommés par l'Armée nationale libyenne (ANL), dirigée par Khalifa Haftar. Début février, les représentants du GNA, basé à Tripoli et reconnu par les Nations unies, et ceux du maréchal Khalifa Haftar, avaient admis la nécessité de transformer la trêve en un cessez-le-feu permanent. Ghassan Salamé a assuré au début du deuxième cycle de discussions, mardi, qu'il faudrait plusieurs semaines de pourparlers pour «arriver à une solution». Il a également jugé que même si la trêve reste «fragile», il y a «des raisons d'espérer», notamment parce que «les Libyens veulent mettre fin à cette tragédie».