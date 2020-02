Tensions entre Moscou et Ankara Ã  Idleb (Syrie) : Ã©viter le Â«pire scÃ©narioÂ»

La Russie espère éviter le «pire scénario» dans la province d'Idleb en Syrie, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «La situation dans la province d'Idleb est vraiment très alarmante et elle suscite de vives inquiétudes. Cette situation est toujours un sujet de discussion entre les parties russe et turque», a déclaré M. Peskov. Les combattants qui mènent des actions agressives contre les forces gouvernementales syriennes dans la province d'Idleb doivent être neutralisés, a-t-il noté. M. Peskov a déclaré que la possibilité d'organiser un sommet des dirigeants russe, turc, allemand et français sur la Syrie est en cours de discussion, bien qu'il n'y ait pas encore d'accords concrets. Jeudi, le président russe, Vladimir Poutine, a discuté de la situation à Idleb avec le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, par téléphone. Jeudi également, les troupes du gouvernement syrien, soutenues par des avions de chasse russes, ont repoussé plusieurs attaques massives de combattants soutenus par des tirs d'artillerie turcs dans la province d'Idleb. L'avion d'attaque russe Su-24 a frappé les combattants, tandis que l'armée russe a exhorté la Turquie à cesser de soutenir les combattants et à cesser de leur fournir des armes afin d'éviter de futurs incidents.

