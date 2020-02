DÃ©but d'une trÃªve historique d'une semaine en Afghanistan : Espoir fragile

Après un peu plus de dix-neuf ans de présence militaire, les Etats-Unis sont sur le point, à moins d'un revirement de dernière minute, de mettre fin à leur plus longue guerre de leur histoire contemporaine. Les négociations marathoniennes de Doha ont débouché sur une lueur d'espoir, d'entrevoir une sortie de l'ornière.

L’enfer afghan, comme désigné par les observateurs, se consume-t-il enfin ? La trêve partielle d'une semaine approuvée également par les talibans, courant semaine dernière, est entrée en vigueur hier, marquant un possible tournant historique dans ce conflit qui a fait depuis 2001 plus 2.400 morts parmi les soldats américains et des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité afghanes. Rien qu'en 2019, et selon la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), la guerre dans ce pays a causé la mort de 3.404 civils et 6.989 blessés. Depuis 2001, Washington a dépensé plus de 1.000 milliards de dollars pour maintenir sa présence militaire dans ce pays. Une véritable hémorragie. Cette trêve graduelle était censée s'appliquer depuis minuit (vendredi 19h30 GMT), avant l'éventuelle signature d'un accord historique le 29 février, à condition qu'une baisse des attaques soit constatée sur tout le territoire afghan. Toutefois, des incidents isolés ont été relevé depuis le début de la trêve, comme dans la province de Balkh (nord), où les insurgés ont tué deux soldats afghans, selon un responsable local, le général Scott Miller, commandant des forces américaines et de l'Otan dans le pays, lors d'une conférence de presse à Kaboul, s'est dit confiant. Une confiance qui n'est, cependant, pas partagée par certains qui interprètent le retrait des forces américaines comme étant une fuite en avant qui replongera le pays dans les années 1990, l'époque où les talibans régnaient en maîtres absolus sur Kaboul et une bonne partie du pays. Pour le général Miller, cette trêve partielle, ou «réduction des violences», est censée démontrer la bonne volonté des insurgés avant la signature d'un accord avec Washington, sur un retrait graduel des troupes américaines en échange notamment de garanties sécuritaires. «C'est très clairement un effort conditionnel, c'est une période d'essai». De son côté, le ministre afghan de la Défense, Assadullah Khalid, a lui aussi confirmé que toutes les opérations des forces afghanes étaient à l'arrêt, mais a mis en garde contre les risques de provocations. Côté talibans, on souligne, par contre, que la diminution des combats ne s'appliquerait qu'«aux villes et aux principales routes». «Cela signifie que peut-être la violence se poursuivra dans les districts ruraux», selon une source autorisée des insurgés. En plus de cet écart d'interprétation, des divergences subsistent sur le contenu du futur accord et risquent fort d'entamer tous les efforts et anéantir les espoirs fondés jusqu'à maintenant. Un porte-parole taliban, Suhail Shaheen, a précisé que l'accord verrait «toutes» les forces étrangères quitter l'Afghanistan, alors que Washington n'a pour l'instant évoqué qu'un retrait d'une partie de ses effectifs comme annoncé bien avant par le président Trump qui envisageait de ramener les troupes américaines stationnée dans ce pays de 13.000 à 8.500 hommes dans un premier temps. En cas de signature de l'accord des discussions inter-afghanes doivent s'ouvrir au plus tard le 10 mars prochain, alors que les talibans refusent depuis 18 ans de négocier avec le gouvernement de Kaboul, qu'ils considèrent comme une «marionnette» de Washington mais incontournable dans toute solution à la crise.

M. T.