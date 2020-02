Boxe/Tournoi prÃ©-olympique (2e journÃ©e) : Abdelli (63 kg) qualifiÃ© en 8es de finale

Le boxeur algérien Yahia Abdelli (63 kg) a composté son billet pour les huitièmes de finale du Tournoi préolympique qui se déroule à Dakar (Sénégal), en battant vendredi soir le Sénégalais, Matar Sambou. Sociétaire du Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben Aknoun (CREPESM), l'Algérien Abdelli sera opposé aujourd’hui, dimanche, au Botswanais Seitshiro Kabo Collen, exempt de ce premier tour. La qualification d'Abdelli intervient après celle obtenue par Fatima Zahra Senouci (57 kg) qui s'était qualifiée pour les quarts de finale, en battantla Malgache Marie Madeleine Rasoarinoro, par arrêt de l'arbitre.

En quart de finale, prévu demain, lundi 24 février, Senouci sera opposée à la Botswanaise Kenosi Sadie, exempte du premier tour de cette compétition.

En revanche, l'Algérienne Sara Kali a été éliminée en 8es de finale des 69 kg, après sa défaite aux points contre l'Ivoirienne Sedja Sanogo.Le tournoi pré-olympique de Dakar, qualificatif aux Jeux olympiques 2020de Tokyo (Japon), se poursuivra jusqu'au 29 février avec la participation de 33 boxeurs (22 messieurs et 11 dames). L'Algérie est représentée par 13 pugilistes (8 messieurs et 5 dames).



Programme des Algériens :

Messieurs :

57kg : lundi 24 février (8es de finale): Oussama Mordjane - Vainqueur KajiBoniphase (Tanzanie)/Gomez Pedro Manuel (Angola).

69 kg : lundi 24 février (8es de finale) : Chamseddine Kramou - VainqueurLartey Jessi (Ghana)/Aboubacar Mohamed (Comores)

81kg : mardi 25 février (1/4de finale) : Mohamed Houmri - Vainqueur CucaPedro Mafisi (Angola)/Male Joshua Arthur (Ouganda)

91kg : mardi 25 février (1/4 de finale) : Abdelhafid Benchebla - VainqueurBarry Ibrahima Sory (Guinée)/Akankolim David Bawah (Ghana) +91 kg : mardi 25 février (1/4 de finale) : Chouaïb Bouloudinats- VainqueurAnani Kutsuke (Ghana)/Mhando Haruna Swanga (Tanzanie)

Dames :

51kg : mardi 25 février 1/4 de finale) : Romaïssa Boualem - Vainqueur AmelChebbi (Tunisie)/Mooukanele Bokamoso (Botswana)

60kg : dimanche 23 février (8es de finale) : Imène Khelif - Among Rebecca (Ouganda)

75kg : lundi 24 février (1/4 de finale) : Ichrak Chaïb - Mwika Marie-Joel (Congo).