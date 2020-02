AGO de la fÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de cyclisme : Bilans moraL-financier et plan dâ€™action unanimement adoptÃ©s

La fédération algérienne de cyclisme (FAC) a tenu hier au Centre sportif de Ghermoul, son assemblée générale ordinaire (AGO), adoptant à l’unanimité les bilans moral et financier, ainsi que le plan d’actions des mois à venir avec un quorum atteint (26 membres présents sur les 32 que compte l’assemblée générale), cela s’est fait après lecture et débat ouvert, transparent et loin de toute langue de bois, desdits bilans. L’AGO s’est déroulée dans de très bonnes conditions, avec la présence de deux représentants du MJS, même si quelques membres, une minorité, ont quelque peu tenté de perturber l’AGO, en tout début de séance. Ces mêmes membres ont quitté la salle sans prendre part aux travaux de l’Assemblée générale. Tels les présidents des Ligues de Sétif et Alger. Le président de la FAC, Kheireddine Barbari, qui est resté sobre et calme, n’a pas voulu trop polémiquer et leur a rappelé ce que stipule la réglementation en vigueur par rapport à ce dont-ils se sont plaints. Le président de la Ligue de Sétif a reproché à la FAC par exemple de ne pas lui avoir transmis les bilans en question. Ce que le président Barbari a totalement démenti, lui rappelant que tout lui a été transmis, accusé de réception de l’émail transmis comme preuve. Il lui a aussi rappelé qu’il n’avait pas accompli son travail en tant que président de Ligue en ne présentant pas son bilan à la FAC, comme le stipule la réglementation en vigueur, avant la tenue de l’AGO. Ensuite, le président de la Fédération a fait un exposé succinct sur la situation de la FAC qu’il dirige depuis environ neuf mois. Il a fait part des compétitions et activités organisées par l’instance qu’il dirige. Le DTN Réda Kahlal, a donné ensuite dans les détails le programme de la direction technique nationale qu’il dirige, ainsi que des compétitions auxquelles nos sélections nationales et nos clubs ont pris part que ce soit à l’étranger où en Algérie. Il a aussi fait part à l’assistance du plan d’actions de la FAC et il a aussi énumérer les différents problèmes dont souffrent le cyclisme national. Le premier responsable de la Fédération a affiché clairement sa détermination à faire le maximum durant son mandat pour mettre de l’ordre à la maison du cyclisme et faire avancer la discipline. Très convaincant, il a abordé différents aspects liés au cyclisme national, ses problèmes, ses perspectives et la démarche qu’il préconise, au sein de la fédération pour faire évoluer le cyclisme algérien et le faire sortir crescendo du marasme dans lequel il se débat depuis quelques années.



Bonne gouvernance et perspective d’avenir



Il a fait montre d’une maîtrise certaine des dossiers de la FAC et de ce que le bureau fédéral qu’il conduit, préconise comme actions d’assainissement de la FAC avec une projection vers un avenir radieux, avec les solutions concertées qui le lui permettront. Il affirme qu’il fera le nécessaire avec l’aide et la participation de toutes les bonnes volontés pour assurer un bon fonctionnement de tout ce qui touche au cyclisme national et surtout veiller à ce que la transparence et la concertation soient de mises. Il a fait part de sa vision d’avenir et sur la façon dont la FAC procèdera pour se développer et renflouer ses caisses pour ne pas compter seulement sur les subventions de l’Etat. Assurer une bonne gouvernance et une gestion saine, réunir la famille du cyclisme pour être tous dans la même direction, celle qui mènera à son évolution et son développement que se soit sur le plan interne ou externe constituent son leitmotiv. Il veut surtout prohiber la gestion peu transparente et les mauvaises habitudes qui ont fait précipiter le cyclisme algérien vers l’inconnue, qualifiant la situation dans laquelle il a trouvé la FAC de catastrophique avec des irrégularités qui dépassent tout entendement. Il a annoncé l’organisation de plusieurs compétitions nationales et internationales qui verront entre autres, le retour du Tour d’Algérie de cyclisme qui aura lieu du 04 au 10 juillet prochain à travers plusieurs wilayas (Tipasa, Chlef, Tiaret, Mostaganem, Bel-Abbès, Oran). La FAC, indique-t-il, est en sérieux contacts avec plusieurs partenaires qui lui seront associés pour mener à bien ses missions et compétitions nationales, continentales et internationales. Pour rappel, sur les 13 athlètes algériens qui ont obtenu leur qualification pour prendre part aux JO-2020 au Japon, figurent trois cyclistes. Ce qui prouve bien que le potentiel existe et qu’il faudra donner les moyens au cyclisme algérien pour lui permettre de côtoyer le haut niveau mondial. Les représentants du ministère ont vivement salué les bonnes conditions de déroulement de l’AGO, en félicitant le travail effectué en un temps relativement court par le nouveau président et son bureau. Nous reviendrons avec de plus amples détails sur les perspectives d’avenir, le plan d’actions et la démarche de la FAC sous la coupe de Kheireddine Barbari dans l’une de nos prochaines éditions.

Mohamed-Amine Azzouz