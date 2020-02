M. Goudjil Ã  propos de la cause palestinienne

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a indiqué jeudi dernier que l’initiative «Deal du siècle» sape toutes les initiatives visant une «solution juste et globale» pour la question palestinienne, a indiqué un communiqué du Conseil.

Lors d’une audience accordée à l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Amine Ramzi Makboul, les deux parties ont évoqué «les relations historiques liant les deux pays frères depuis la guerre de Libération, ainsi que les derniers développements de la cause palestinienne sur la scène internationale, a précisé la même source.

Concernant les derniers développements de la cause palestinienne, M. Goudjil a réaffirmé «la position de l’Algérie rejetant avec force toute tentative visant à faire fi des résolutions et de la légalité internationale, en proposant l’initiative ‘‘Deal du siècle’’ qui sape toutes les initiatives visant une solution juste et globale pour la question palestinienne», a ajouté la même source. Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods Al-Charif pour capitale, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, aux références internationales pertinentes et à l’initiative arabe pour la paix», il a salué «la lutte du peuple palestinien», tout en l’appelant à «l’unification des rangs et des efforts».

Dans le même sens, il a estimé que «l’unification des rangs constitue la première pierre pour la consolidation de la position palestinienne face aux défis actuels et la garantie des droits du peuple palestinien». Pour sa part, le diplomate palestinien a salué la position algérienne «constante» en faveur de la cause palestinienne et des droits du peuple palestinien, laquelle demeure une position de soutien et d’appui, «sans ingérence aucune».

Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de «poursuivre la coordination qualitative pour le soutien de la cause palestinienne dans les fora internationaux et à tous les niveaux», a conclu le communiqué.