NÃ©gociations de lâ€™ONU : Lâ€™AlgÃ©rie appelle le G77+ Chine Ã  prÃ©server son unitÃ©

Le représentant de l’Algérie, qui s’exprimait mercredi dernier à l’occasion d’une réunion de ce bloc au siège des Nations unies à New York, a relevé que «l’échange constructif de vues permettra de renforcer les positions et de défendre au mieux les intérêts du groupe lors des prochaines négociations».

Réuni sous la présidence de la République de Guyane, le Groupe a procédé à l’examen des modalités liées à l’organisation des prochaines réunions inscrites à l’agenda de l’organisation dont le 3e sommet du Sud, le sommet sur la biodiversité et le Forum de Haut niveau sur le développement durable. L’examen a également concerné la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale, le repositionnement du système des Nations unies pour le développement, la conférence des Nations unies pour les océans et la conférence sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ).

A ce titre, l’ambassadeur Mimouni a exprimé sa conviction que le développement des pays membres du Groupe des 77 et la Chine doit «demeurer une priorité absolue au cours des prochaines années afin d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030».

Il a estimé que le Groupe des 77 et la Chine est appelé à «adopter de nouvelles approches et solutions pour réduire les inégalités sociales et environnementales et améliorer les conditions de vie des populations».

Le représentant permanent de l’Algérie a déclaré que «le renforcement de la coopération Sud-Sud est une responsabilité des pays du Sud et que le développement ne pouvait avoir lieu que dans des conditions fondamentales d’équité, de progrès social et de respect de la souveraineté et de l’égalité dans les relations économiques et politiques avec les pays du Nord». Il a relevé que l’Algérie a intégré la coopération Sud-Sud dans sa stratégie de développement pour atteindre ses objectifs de développement durable non seulement à l’échelle nationale, mais aussi régionale et internationale. L’ambassadeur Mimouni n’a pas manqué de rappeler l’intention des pouvoirs publics algériens de développer des partenariats innovants et inclusifs pour lancer des mécanismes concrets de coopération en vue de favoriser une interaction économique et commerciale soutenue entre les pays du Sud.