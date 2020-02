DÃ©cÃ¨s de Jean Daniel, fondateur : du journal le Nouvel Observateur

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du journaliste français, fondateur et directeur du magazine Le Nouvel Observateur, Jean Daniel, décédé mercredi, le qualifiant d’«ami de la Révolution algérienne». «J’ai appris avec tristesse le décès de Jean Daniel, journaliste, écrivain et fondateur de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur et aussi ami de la Révolution algérienne», a écrit le Président Tebboune sur son compte tweeter. «Je présente mes condoléances à la famille du défunt et aux médias français», a encore écrit le chef de l’Etat.

Le fondateur, directeur et éditorialiste du Nouvel Observateur, devenu l’Obs, Jean Daniel, s’est éteint mercredi soir à l’âge de 99 ans, a annoncé jeudi dernier le journal.

«L’Obs a l’immense tristesse d’apprendre la mort de son fondateur et éditorialiste Jean Daniel. Il est décédé mercredi soir à l’âge de 99 ans après une longue vie de passion, d’engagement et de création», écrit le journal.

«La rédaction de l’Obs tient à lui exprimer sa profonde admiration, sa sincère reconnaissance et son fidèle souvenir. Elle s’associe à la peine de sa famille et de ses amis», ajoute-t-il.

Né le 21 juillet 1920 à Blida (Algérie), Jean Daniel, né Bensaïd, fonde en 1947 la revue Caliban avec le soutien de l’écrivain Albert Camus qui l’honorera de son amitié. En 1954, il écrit son premier article publié dans l’Express où il couvre la guerre de Libération nationale en Algérie. En 1961, il est grièvement blessé au fémur lors des événements de Bizerte, en Tunisie.

En 1963, il acquiert une célébrité internationale en réalisant une interview de John F. Kennedy (ancien président américain). Ce dernier le charge d’un message pour Fidel Castro : c’est en compagnie du leader de la Révolution cubaine qu’il apprend l’assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963.

En 1964, il décide avec l’industriel et homme de presse français Claude Perdriel de reprendre France Observateur qui devient le Nouvel Observateur. Directeur de la publication jusqu’en 2008, il continue à collaborer à l’Obs en tant qu’éditorialiste.

Jean Daniel est l’auteur aussi de nombreux essais comme Avec Camus : Comment résister à l’air du temps (2006), Comment peut-on être Français ? (2008), Mitterrand l’insaisissable (2016), ainsi que de récits autobiographiques comme la Blessure (1992) et les Miens (2009).