RÃ©gions montagneuses : Un dÃ©lai dâ€™un mois pour recenser les prÃ©occupations

Le secteur se focalisera sur les «zones d’ombre» enclavées qui ne bénéficient pas de projets de développement, a indiqué M. Omari dans une allocution prononcée lors d’une réunion de travail consacré à l’examen du plan d’action du secteur 2020-2024 pour le développement des régions montagneuses, en présence du ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des montagnes, Fouad Chehat. Dans ce sillage, le ministre a mis l’accent sur l’impérative coordination avec les autres secteurs pour relier ces régions du pays aux réseaux de gaz, d’électricité et d’alimentation en eau potable (AEP), assurer les moyens de transport et aménager les routes.

Cette opération vise l’examen de la situation sur le terrain de manière participative avec la population pour la prise en charge des principales préoccupations des différentes filières agricoles, a-t-il ajouté. Le secteur s’attèle à créer de nouvelles activités selon les demandes de la population locale et garantir les commodités de la vie dans ces régions pour optimiser leur rentabilité économique au profit des jeunes porteurs de projets et réaliser leur développement notamment social, a-t-il poursuivi. La rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations sur les régions montagneuses en vue de définir leurs besoins et ce en application du Plan d’action du Gouvernement dans son volet agricole et rural, a-t-il soutenu. Le secteur engagera une action méthodique en coordination avec les autorités locales et les walis sur les modalités d’intervention disponibles et la création de nouveaux outils de travail, a annoncé le ministre.

Il examinera également la possibilité de lancer des opérations de boisement pour une rentabilisation optimale des produits forestiers et d’appuyer les activités liées à la filière lait, à l’apiculture et à l’arboriculture fruitière. Pour le ministre, une fois l’opération finalisée, il sera procédé au traitement des données indispensables pour les régions montagneuses pour la création de petites et moyennes entreprises, la labellisation des produits de ces régions et l’amélioration de leur taux d’intégration.