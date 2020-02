NaÃ¢ma : Caravane mÃ©dicale au profit des zones dÃ©shÃ©ritÃ©es

Cette caravane, organisée par la direction du secteur en collaboration avec la direction de l’action sociale dans le cadre du renforcement des efforts de prise en charge sanitaire des habitants des zones éloignées et reculées, comprend 12 spécialistes en chirurgie générale, réanimation, radiologie, pédiatrie, neurochirurgie, traumatologie, ophtalmologie, médecine interne, dermatologie et un psychiatre, ainsi que des médecins généralistes, des agents paramédicaux et 8 sages-femmes. Parmi les prestations qui seront fournies, figures des examens et des analyses relatives à certaines maladies dont les cancers du sein et du col de l’utérus et des dépistages de l'hypertension artérielle et du diabète, en plus d'opérations de rattrapage du programme de vaccination des enfants, selon le même responsable. Des examens médicaux à titre gracieux sont programmés, de même que des radiographies et des opérations de circoncision d’enfants, en plus de la fourniture de médicaments et d'actions de sensibilisation et d'information sur les maladies chroniques notamment. Les patients dont l'état nécessite une prise en charge médicale intensive seront dirigés vers les hôpitaux, a-t-on fait savoir.

Cette caravane médicale, qui a mobilisé 14 ambulances équipées de divers équipements nécessaires, sillonnera les zones reculées situés à travers les communes de Asla, Djenine Bourzeg, Moghrar, Sfissifa et Tiout, a-t-on précisé, soulignant que 1.365 boîtes de médicaments nécessaires seront distribuées en plus de 40 fauteuils roulants pour les personnes handicapées, accordés par la direction de l'Action sociale.

Une autre caravane médicale sera organisée à partir du 18 mars prochain au profit des habitants de plusieurs villages de la partie-ouest de la wilaya, a-t-on encore annoncé.