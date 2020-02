Jumelage interhÃ´pitaux : 80 patients bÃ©nÃ©ficieront dâ€™interventions chirurgicales Ã  Hassi-Messaoud

L’initiative, qui s’étalera du 29 février au 5 mars prochain, sera encadrée par un staff de 15 praticiens spécialistes en chirurgie générale, endoscopie chirurgicale, radiologie et anesthésie-réanimation, sous la conduite du Pr. Nassim Sidi-Driss, appuyés par des chirurgiens de l’EPH de Hassi-Messaoud, a indiqué à l’APS son directeur, Farid Neggaz. Elle profitera à des patients issus des régions de Hassi-Messaoud, Ouargla et Touggourt, a-t-il fait savoir en signalant qu’une session de formation est prévue, en parallèle, en direction des chirurgiens locaux à travers des ateliers théorique et pratique. Les moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération, a assuré le même responsable.

Des opérations de circoncision d’enfants sont également prévues dans le cadre de ce jumelage interhôpitaux, a-t-il ajouté.