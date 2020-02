Bien qu’aucun cas n’ait été enregistré en Algérie, les autorités sanitaires du pays continuent à se mobiliser pour faire face à l’épidémie mondiale du nouveau coronavirus.

Contribuant à cet effort, le centre hospitalo-universitaire Mustapha- Pacha (Alger) a organisé, jeudi dernier, les 1res journées de microbiologie sur le thème : Coronavirus Covid-19, Gestion et surveillance du risque infectieux au CHU Mustapha. Le directeur des activités médicales et paramédicales de l’hôpital a évoqué les dispositions et les moyens mis en place par le CHU Mustapha pour faire face à l’épidémie à travers l’identification du service qui pourrait assurer la prise en charge de malades éventuels. Parmi les mesures prises, le Pr Rachid Belhadj a fait savoir que l’hôpital a coordonné deux laboratoires à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et affirmé qu’une équipe de prélèvement et une autre de transport ont été mobilisées.

Il a indiqué que le CHU compte parmi son personnel médical quelque 700 médecins et plus de 1.400 infirmiers répartis à travers 40 services, faisant part de l’existence des équipements spécialisés pour briser tout risque de contamination. Pour sa part, la cheffe de service du laboratoire microbiologie médical du même hôpital a expliqué que cette rencontre vise à informer et à former le corps médical sur la conduite à tenir vis-à-vis de cette nouvelle infection virale qui est en train de toucher le monde entier. «Ce nouveau coronavirus qui a été détecté pour la première fois en Chine touche aujourd’hui 25 pays», a noté le professeur Wahiba Amhis qui insistera sur la nécessité de se préparer à un éventuel cas de coronavirus dans notre pays.

«Il est important de discuter entre collègues de tous les détails liés à ce nouveau coronavirus de façon à ne pas être surpris face à d’éventuels cas et d’éviter de se trouver dans une situation d’urgence. C’est aussi pour rassurer le corps médical en les informant que l’application stricte des mesures de prévention et de précaution complémentaires permet une meilleure maîtrise de la situation et d’optimiser la prise en charge des cas qui pourront éventuellement se présenter à l’hôpital», a-t-elle souligné. La microbiologiste a expliqué la notion du cas suspect, notamment dans le cas où une personne qui a effectué un voyage et qui a été en contact avec une personne affectée. Elle dira qu’il s’agit d’un virus qui touche les poumons et qui cause une pneumopathie grave et précisera que la contamination se fait par voie aérienne. «D’où le danger de sa propagation», a-t-elle fait remarquer, assurant qu’on est en train de travailler de manière à se préparer pour faire face à cette nouvelle menace de santé publique.

De son côté, Dr Leïla Lahouaoui, sous-directrice des produits pharmaceutiques de l’instrumentation et du consommable, a rassuré de la disponibilité en quantité suffisante de ces produits. «Sur le plan prévention, nous avons pris nos précautions. Des mesures ont été prises pour assurer la disponibilité d’un stock prévisionnel de produits de sécurité et de couverture de deux mois renouvelable en fonction du nombre de patients», a-t-elle expliqué. Elle a précisé qu’il s’agit notamment des mesures de précautions en produits désinfectant, les savons, les gels hydro-alcooliques, les solutions de désinfection aériennes et de surfaces ainsi que des diapositifs médicaux, à l’instar des lunettes de protection, des masques pour les patients et le personnel soignants, des camisoles et les combinaisons de haute protection.

Kamélia Hadjib