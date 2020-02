JournÃ©e nationale de la ville : Lâ€™APC dâ€™Oran se rÃ©approprie son rÃ´le dans le soutien de lâ€™action culturelle

Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée avec le théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader-Alloula, portant l’ouverture de classes d’initiation au théâtre d’enfants, au niveau du conservatoire municipal Ahmed-Wahbi.

«En vertu de ce partenariat, la commune d’Oran a mis à la disposition du théâtre des classes au niveau du conservatoire, qui vont accueillir des cours et des ateliers d’initiation au théâtre pour enfants. De son côté, le TRO assurera le suivi et le contenu pédagogique de cette formation », a-t-on appris.

Dans une première phase, les partenaires vont lancer des classes expérimentales d’ici le mois de juin. A partir d’octobre prochain, la formation sera lancée parallèlement à l’ouverture de l’année scolaire, a-t-on précisé. «L’encadrement de ces cours sera assuré par des spécialistes ayant des qualifications académiques leur permettant de travailler avec des enfants » confie le directeur du TRO. La célébration de la journée nationale de la ville a été marquée aussi par la baptisation de deux loges au TRO aux noms de deux grands artistes décédés, et ce, lors d’une cérémonie présidée par le président de la commune d’Oran, Noureddine Boukhatem, et le directeur du TRO d’Oran, Morad Senouci. Les deux loges ont été baptisées aux noms de Hadjouti Boualem et Wafia.

Le premier est né en 1933 et décédé en 2002. Un artiste aux multiples talents, musicien, compositeur, comédien et auteur. La deuxième loge porte désormais le nom de Wafia, une moudjahida née à Oran en 1933 et décédée en 1998. Elle a fait partie de la troupe artistique du FLN qui était installée en Tunisie. Après l’indépendance, elle a rejoint le théâtre d’Oran. La baptisation de ces deux loges fait partie du «travail de mémoire contre l’oubli» entrepris par le TRO.

Par ailleurs et comme chaque année, plusieurs actions ont été organisées dans les différents secteurs urbains relevant de la commune d’Oran à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la ville. Outre les animations sportives et culturelles, expositions et une conférence sur l’histoire du développement urbain de la ville d’Oran organisées dans de nombreuses places publiques à travers la ville, la délégation officielle participant à l’évènement conduite par le chef de cabinet du wali a participé à une journée d’étude organisée par la coordination de la citoyenneté de la wilaya d’Oran à l’hôtel Rodina. La célébration de la journée nationale de la ville a été l’occasion d’annoncer la poursuite des grandes opérations d’aménagement des places publiques et l’embellissement de la ville, déjà lancées.

Amel Saher