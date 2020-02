Forum des chefs dâ€™entreprise : Insertion professionnelle des handicapÃ©s

L’événement est rehaussé par la présence de trois ministres à la tête des départements directement concernés par la consécration de l’engagement de l’Etat en matière de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Il s’agit de Mme Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité, de la Famille et des Conditions de la femme, de M. Ahmed Chawki Fouad Acheuk, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de Mme Benfreha Hoyem, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Tenue sous les airs de la musique andalouse, la cérémonie consacrant la première édition des «Galas du Forum» a aussi été marquée par la présence de nombre de responsables de différentes institutions ainsi que des représentants du corps diplomatique et des acteurs de la société civile.

L’objectif de cet événement de solidarité avec les personnes handicapées obéit notamment à l’idée de favoriser leur insertion professionnelle, comme l’a souligné le président du FCE, M. Sami Agli, dans son allocution d’ouverture de la manifestation. Celle-ci a été marquée en outre par une forte mobilisation des entreprises du FCE dans le cadre d’une collecte de dons et du matériel au profit des personnes aux besoins spécifiques de même que par la remise de distinctions aux athlètes issus de cette même catégorie et qui ont honoré les couleurs nationales dans différentes disciplines.

Le président du FCE a mis en relief le rôle du forum qu’il décrit en tant que «fédérateur et accompagnateur des entreprises et acteurs de l’écosystème pour l’inclusion de toutes les franges de la société». Il a mis l’accent, à cet effet, sur l’engagement de l’organisation patronale à sensibiliser les chefs d’entreprises pour l’adoption de la politique de la responsabilité sociétale en priorisant dans ce cadre les personnes à mobilité réduite en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. Il insiste auprès des entreprises membres du FCE en vue d’assurer le recrutement des personnes à mobilité réduite. Le président du FCE a signé une convention de partenariat avec la Fédération algériennes des personnes handicapées que préside Mme Akita Mameri. Celle-ci pas manqué d’exprimer toute sa gratitude et ses remerciements pour la contribution du Forum en faveur des handicapés.

Plus de 700 entreprises créées par des handicapés

Dans son allocution, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en relief la volonté des personnes aux besoins spécifiques dans leur façon de ne ménager aucun effort pour surmonter leur handicap. Il a également certifié des capacités entrepreneuriales caractérisant cette catégorie, relevant à ce titre que 700 entreprises ont été créées par des handicapés. Tout en rappelant que les préoccupations de cette frange de la société en matière d’emploi et d’insertion professionnelle figurent parmi les priorités de son département, il fera savoir que des mécanismes y afférents seront optimisés compte tenu de la place privilégiée qu’occupe la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques dans le cadre du projet du renouveau national visant l’instauration de l’Algérie nouvelle. Mme Kaoutar Krikou, qui tout en saluant l’initiative du FCE, rappelle que la prise en charge de cette catégorie est la priorité des missions assignées à son département dans le cadre du projet de l’Algérie nouvelle. «Nous sommes profondément conscients de nos responsabilités qu’il faut absolument assurer à l’endroit des personnes aux besoins spécifiques», a-t-elle dit. Elle a plaidé pour une approche globale visant la mise en place d’une stratégie nationale efficiente dans ce domaine incluant aussi bien les familles des handicapés, les organisations de la société civile ainsi que le Parlement.

Karim Aoudia