MinistÃ¨re du Travail : 11 nouvelles organisations syndicales

Il s’agit des syndicats des inspecteurs de l’éducation, des assistants de l’éducation, des surveillants de l’éducation et celui des enseignants de l’enseignement supérieur solidaires. Il y a aussi le conseil autonome des directeurs des lycées, le syndicat national des laboratoires médicaux, le syndicat national autonome des conseillers de l’éducation, le syndicat autonome des enseignants de l’éducation, le syndicat des auto-écoles, le syndicat national des directeurs du primaire et du syndicat autonome des intendants scolaires. Cette cérémonie a été organisée en marge des travaux d’une journée d’information organisée par le ministère à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale, sur le thème «Un dialogue social inclusif pour une nouvelle Algérie». Le ministre du Travail, M. Chawki Acheuk-Youcef, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le contexte de la promotion du dialogue social basé sur la consultation et la coordination avec tous les acteurs sociaux et économiques.

«Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de promouvoir le dialogue social basé sur la concertation et la coordination avec l'ensemble des acteurs sociaux et économiques». Elle vise également, selon le ministre, à promouvoir la concertation sociale et le dialogue à tous les niveaux de l'activité économique et à améliorer les conditions d'exercice des droits syndicaux en coordination avec tous les acteurs. Il a mis l’accent sur la nécessité d'asseoir une nouvelle approche fondée sur le renforcement de la confiance entre l'administration et les différents partenaires sociaux et économiques. Il a précisé que cette nouvelle approche aura pour objectif de régler tous les conflits et problèmes au service du travailleur et de l’entreprise.

«L’Algérie s'oriente vers l'adoption d'un nouveau modèle économique qui exige à tout le monde de travailler ensemble pour relever le défis de développement», a ajouté M. Acheuk-Youcef, soulignant que «le militantisme syndical doit être accompagné par la défense de la sécurité et de l’unité nationale que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays». Il a estimé que le dialogue basé sur la franchise et l'égalité des chances en matière de concertation permettra la convergence de points de vue pour construire une société moderne fondée sur le respect mutuel. Il rappelle les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné la nécessité d'élargir et de promouvoir le dialogue social. Les syndicalistes ont salué l'initiative du ministère, appelant à la pérenniser en établissant un calendrier des rencontres impliquant les différents acteurs pour un dialogue constructif afin de contribuer à l’édification de la nouvelle Algérie. Ils ont convenu que le dialogue, la consultation et la coordination sont les seuls moyens civilisés de résoudre les problèmes, exprimant leur volonté de contribuer à la promotion de l'économie nationale et du développement durable. Pour sa part, le représentant du bureau international du travail pour les pays du Maghreb, Halim Hamzaoui, a affirmé que les relations avec les partenaires sociaux sont très productives et basées sur le respect et la coordination. Il a exprimé son souhait de voir ces relations s’approfondir davantage pour inclure différents domaines, notamment l’emploi, l’entrepreneuriat et la protection sociale. La rencontre a été l’occasion de rendre hommage à deux syndicalistes, Salah Souilah, secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et Abdelaziz M’henni, président de la Confédération des industriels et producteurs algériens.

Salima Ettouahria