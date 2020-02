Fatima-Zohra Taiebi Moussaoui, chercheuse en mÃ©dias Ã©lectroniques, Ã  El Moudjahid : Â«Faire exister un contenu authentiquement algÃ©rien sur le webÂ»

El Moudjahid : Vous êtes chercheuse dans le domaine des médias électroniques. Quelle première évaluation faites-vous sur cet atelier ?

Dr Taiebi Moussaoui : Il faut d’abord souligner, que c’est le premier atelier du genre soit la première initiative de débat sur ce type de média. Initiative de la présidence de la République, car le ministre de la Communication a appliqué l’instruction du président de la République pour réguler le secteur de la presse en général et la presse en ligne, notamment. J’ai fait une première étude analytique en 2015, sur ce nouveau support et on a relevé plusieurs problèmes, notamment d’ordre économique…

La publicité publique était la principale préoccupation des participants. Cela constitue-t-il un obstacle réel pour le développement de la presse en ligne ?

L’atelier a pour objectif principal de détecter et définir les vrais problèmes et faire un diagnostic sur la situation générale de cette presse.

Le paysage médiatique algérien s’est considérablement transformé depuis la fin des années 1990, du fait du développement des sites d’information en ligne couvrant l’actualité nationale et internationale.

Aujourd’hui, il y a un modèle économique fragile, un manque de reconnaissance professionnelle, et comme cela a été souligné, l’absence d’une réglementation inachevée et un contenu faible.

Les responsables des journaux électroniques soulignent l’importance d’établir une réglementation complète afin d’organiser leur activité et de bénéficier des mêmes avantages que ceux qui exercent dans les médias traditionnels (les aides, la publicité), notamment le droit à une reconnaissance officielle à travers l’octroi de la carte professionnelle de journaliste, mais les ressources financières demeurent un obstacle majeur face au développement et à la pérennité de la presse électronique en Algérie.

La publicité est une ressource financière très importante pour couvrir les frais d’hébergement et payer les journalistes, soit assurer la continuité. Je pense que cela sera pris en charge. Il y a une volonté politique, concrétisée dans les engagements du ministre de la Communication.

La majorité des professionnels des éditions en ligne sont des journalistes qui ont travaillé dans la presse écrite. N’est-il pas temps d’introduire des modules de la presse électronique dans le cursus de l’université ?

La professionnalisation des pratiques de journalistes en ligne est également relativement faible. La majorité ne maîtrisant pas les techniques de mise en ligne des données.

Ce volet est pris en charge au niveau de l’École nationale supérieure de journalisme et des Sciences de l'information d'Alger, avec l’introduction de modules enseignés, le data journalisme et la rédaction numérique, par une équipe jeunes formés et ayant un savoir-faire en la matière. Les modules sont développés, mis à jour et adaptés. Les formations prodiguées répondent aux besoins et aux défis.

Le ministre a insisté sur le contenu algérien dans le web…

L’enjeu aujourd’hui n’est plus de contrôler l’information. Pour les pouvoirs publics, l’enjeu est de faire exister un contenu authentiquement algérien adapté et dédié aux Algériens et faire face aux producteurs mondiaux de l’information. Il faut reconnaitre l’existence de failles dans ce domaine. Il faut d’abord améliorer le contenu et qu’il soit dédié aux Algériens par des Algériens, notamment dans le contexte actuel marqué par une mondialisation et une transformation de l’information.

Entretien réalisé par N.B.