Journalistes et universitaires sâ€™expriment sur le Hirak et les mÃ©dias : Refondation de la pratique journalistique ?

Pour Karim Aimeur, journaliste au Soir d’Algérie, trouve que «la presse, à quelques exceptions près, a vécu une véritable épreuve qui a fini par lui porter un coup dur vis-à-vis de l’opinion». Le journaliste avance que «les médias ne pèsent presque plus rien devant l’efficacité des réseaux sociaux». La «faillite des médias traditionnels», argumente-il, a ouvert la voie à «une nouvelle forme de journalisme grâce à «l’émergence des réseaux sociaux».

Un situation qui, selon Karim Aimeur, trouve son incarnation dans «les slogans hostiles lancés dans chaque manifestation populaire contre la presse et les télés offshore».

Lui emboîtant le pas, la journaliste du Jeune Indépendant, Aziza Mehdid, avance que «la légitimité du journaliste a été mise en cause bien avant le Hirak». Elle estime qu'«avec l’avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, le citoyen lambda s’est vite approprié de ces outils de communication et s’est substitué au journaliste professionnel dans son métier de collecter et diffuser l’information en temps réel». L’inversement des rôles s’explique par «l’attitude des journalistes exerçant leur métier sans se conformer à la finalité initiale : celle d’assurer le droit du citoyen à l’information».

Pour la journaliste, qui affirme avoir assurer la couverture de presque toutes les manifestations, le constat est que «le journalisme citoyen a pris de l’ampleur car la plupart des médias ontmal couvert les marches du mouvement de contestation malgré leur importance en termes de mobilisation». Elle considère que certains médias ont été, des années durant, «la caisse de résonance du pouvoir d’où les raisons du black-out sur le mouvement de contestation».

«La presse, fer de lance du système démocratique»

Estimant que les rapports de force entre le journaliste citoyen et le journaliste professionnel «ont basculé en faveur de l’accentuation du journalisme citoyen», Aziza Mehdid trouve que «l’autorité du journaliste est ébranlée».

De même avis que son collègue du Soir d’Algérie, elle trouve que les slogans scandés lors des manifestations soutiennent clairement cette thèse tel «Sahafa Horra, Adala Moustakila» (Presse libre, justice indépendante). Tentant l'analyse du discours, la journaliste estime que ces slogans invitent à réfléchir sur «l’importance du rôle que devrait jouer la presse pour informer l’opinion publique et constituer le fer de lance de toute démocratie».

Quant à Samy Benchikh, ancien rédacteur en chef du site d’informations Algérie-éco, «le journalisme citoyen est associé des pratiques discursives et des usages des outils techniques qui renvoient l'image d'un traitement honnête d'un fait, surtout comparé au travail du journaliste, taxé de biaisé».

Il explique que ce qui laisse penser que «les médias les plus proches des citoyens à travers leur présence hégémonique sur les réseaux sociaux, adoptent à leur tour ces codes et pratiques».

Samy Benchikh évoque un «tournant citoyenniste» dans le traitement médiatique. Les jeunes et activistes au Hirak publient quelques photos et de vidéos grâce au smartphone «sans expliquer ni justifier». Pour lui, toute la dimension qualitative de la profession est en cause dans l'effacement des frontières et rappelle que «tout accès à l'information passe par le journaliste».

Mohamed Meghlaoui, web-journaliste au quotidien Echaâb, retrace la chronologie du Hirak vu par les médias. Il indique que la couverture médiatique a été caractérisée au début «par une certaine prudence, laissant la voie aux médias sociaux, de les devancer». S’ensuit une phase «de libération» puis «un retour à la discrétion».

Mohamed Meghaloui estime qu’il n’y a aucune raison pour évoquer «une concurrence entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux». A l’heure actuelle, le public croule sous l’avalanche des informations. La vitesse de circulation des informations pose également un problème nouveau : le rythme de production de l'information laisse entière la question de la compréhension chez le public qui a un sentiment diffus d'être mal informé. «Il faut avouer que l'information ne suffit pas à dissoudre la complexité de l’actualité, c'est pourquoi les journalistes doivent compléter leur travail. Autrement dit, compléter la logique de l'information par la logique de l'explication de réinterprétation et de l'analyse et respecter le principe qui veut que le journaliste n'exprime pas une opinion, mais aide le public à s'en faire une», a-t-il martelé.

Universitaires : «l’agora numérique comme palliatif au verrouillage»

Du côté des universitaires, Mebarka Rahmani, spécialiste des médias à l’université Oum El Bouaghi, estime que «les réseaux sociaux ont permis un décollement de l’expression individuelle subjective par rapport à une certaine forme de soumission aux contraintes propres aux prises de paroles dans les médias traditionnelles».

«Auparavant, les journalistes détenaient à eux seuls les clés de la réflexion et du choix des informations. Or, aujourd'hui, avec l’émergence des nouveaux médias, on questionne leur légitimité comme leaders d'opinion», dit-elle. Pour la chercheuse qui travaille sur «le rôle des autorités de régulation», le triomphe du journalisme citoyen sur les réseaux sociaux se fonde principalement sur le souhait d'une horizontalité égalitaire dans les échanges, à la gratuité des contenus produits et à la promotion des valeurs de l'autonomie par rapport aux discours dominants».

Saida Abbès, enseignante à l'université Batna-1, estime que «le recours aux médias sociaux comme source d'information alternative était motivé par un sentiment d’injustice et de non respect du droit à l’information». Même s'il reste caractérisé par un manque de professionnalisme, de rigueur et de distance qu'impose le traitement journalistique des faits d'actualité, «les réseaux sociaux se sont substitués aux médias en ce qui concerne l'actualité du Hirak pendant plusieurs semaines».

Analysant le traitement médiatique du Hirak, la spécialiste trouve que «la presse a créé une spirale du silence en tentant d'imposer une lecture défavorable à l’opinion de la majorité». Elle explique que la montée en puissance des réseaux sociaux comme nouvelles sources annoncerait un mouvement transformateur de grande envergure où les internautes eux-mêmes seront appelé à définir les démarches à suivre» et ajoute que «la production alternative d'information contribue à la diversification des productions médiatiques, à la pluralisation des expressions ainsi qu'à la multiplication des sources d'information».

Parmi les transformations majeures qu’elle note, Saida Abbès soutient que «le filtrage de l'information dans la presse se faisait avant publication, or aujourd'hui dans l'environnement de réseau il se fait après, grâce au débat et à la discussion au sein de l'agora numérique».

Tahar Kaïdi