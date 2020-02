Dans la LUCARNE : On reparle des sous

C’est vrai que certains nous ont habitués à des sorties pour le moins tonitruantes, puisqu’on recourt tout simplement à la grève. C’est devenu en vogue, et c’est ce qui reste intrigant. Toutefois, les observateurs relèvent un net changement dans le comportement de la plupart des joueurs mais aussi des clubs. Car l’entente entre les uns et les autres reste incontestable.

C’est du moins ce que les spécialistes sont en train d’ébruiter. Toujours est-il, la position prise par la FAF en menaçant de sanctionner tout contrevenant a eu pour effet de mettre un frein fort remarqué à ces attitudes qui ne font que fausser notre championnat national. En effet, les mouvements de grève dans notre football ont cessé assez curieusement. Certes, on continue de parler de sous, mais sans plus. Il est vrai que la plupart des employeurs ne disposent plus de liquidités pour payer leurs joueurs, mais les promesses ne manquent pas.

Il faut dire qu’un joueur qui est sous contrat ne perd pas ses droits. Par conséquent, la CRL est là pour lui restituer ce que le club lui doit. C’est pour cette raison que les joueurs sont revenus à de meilleurs sentiments pour se faire entendre. Il y a aussi la possibilité de voir le club renflouer ses caisses par la venue d’une entreprise nationale qui prendrait le club comme propriétaire.

Le cas de l’USMA est sur toutes les lèvres. En effet, le club de Soustara a été pris en main par Serport. Tout le monde veut connaître la même chose. C’est vrai que d’ici la prochaine saison et avec une seule division professionnelle avec 18 clubs, il n’y aura pas beaucoup de choses pour les locataires de la Ligue1 qui perdraient leur statut de clubs ‘‘pro’’. En tous cas, c’est une bonne chose de voir des joueurs revenir à de meilleurs sentiments et oublier un peu les grèves qui ne font pas bon ménage avec le football. L’optimisme est permis !

Hamid Gharbi