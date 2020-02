Le CRB Ã  Biskra pour prendre sa revanche

Une rencontre abordable sur le papier, mais elle a un air de revanche pour les Rouge et Blanc qui souhaitent effacer la récente défaite face à Biskra, et qui a éliminé le Chabab en huitièmes de finale de la coupe d’Algérie.

Un bon résultat pourrait nourrir davantage le rêve du CR Belouizdad de remporter le titre qui manque au club depuis 20 ans. Les protégés de Franck Dumas, victorieux la semaine passée face au NAHD, espèrent avancer au tableau du classement et échapper à son dauphin le MCA dont le derby algérois a été reporté pour lundi.

La JSK accueille pour sa part l’ASO avec comme principale mission l’occupation de la deuxième place, ce qui mettra la pression sur le MCA lors de ces deux matchs retards. Cela dit, la mission des Canaris n’est guère facile face aux protégés de Samir Zaoui qui négocient bien leurs matches à l’extérieur, avec deux victoires lors des deux derniers déplacements face au MCO et le NAHD. Les Chelfaouis n’ont pas perdu depuis la mi-octobre, soit six victoires et quatre matchs nuls en Ligue 1 et coupe d’Algérie. Les Canaris auront du pain sur la planche, avec un nouveau test pour le coach tunisien Aymen Zelfani, qui a pris la responsabilité technique du club depuis quelques semaines.

Par ailleurs, deux derbys de l’Est sont au menu de cette 19e journée avec la rencontre sétifienne opposant le NC Magra qui accueille l’entente de Sétif. L’Aigle noir se déplace en conquérant dans le but de poursuivre sa série de onze victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avec des victoires à l’extérieur contre des équipes huppées, alors que le NCM devrait gagner le match pour espérer sortir de la lanterne rouge.

L’autre match oppose le CABBA au CSC dont les équipes occupent respectivement la treizième et cinquième places avec respectivement 22 et 27 points. Par ailleurs, le PAC accueille la JSS avec la ferme intention de glaner les trois points et profiter de la crise de résultats de la JSS, tandis que le NAHD reçoit l’USM Bel Abbès dans l’ultime chance de soigner son classement et espérer quitter la zone de relégation. Enfin, le Mouloudia d’Oran accueille l’AS Ain M’lila dont les trois points du match en cas de victoire permettront au gagnant de s’approcher du podium.