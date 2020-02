Les membres lui ont souhaité un prompt rétablissement et une bonne convalescence.

Cette visite fut l’occasion pour la LFP d’honorer ce grand militant du football national, âgé aujourd’hui de 83 ans. M. Kerroum, originaire de Saida, a rejoint l’équipe du FLN en 1961, une équipe avec laquelle il a sillonné avec ses camarades footballeurs tels que Rachid Mekhloufi, Abdelhamid Kermali, Mustapha Zitouni, Said Amara, de nombreux pays pour médiatiser sur le plan international, à travers ce sport, la cause de la Révolution algérienne. Après l’indépendance, il a continué à jouer au football en France comme joueur professionnel et il a porté trois fois le maillot de l’équipe de l’Algérie indépendante.