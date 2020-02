Ligue 1/Ligue 2 : 14 clubs ont annoncÃ© le boycott de la 20e journÃ©e

La 20e journée de la Ligue 2 s’annonce sous le signe de l’incertitude depuis que 14 présidents de clubs au moins ont annoncé qu’ils allaient la boycotter. La LFP a répliqué en confirmant la journée à sa date initiale. Un bras de fer entre les présidents de club et Abdelkrim Medouar est engagé.

Quatorze présidents de club de Ligue 2 et quatre de Ligue 1 se sont réunis mercredi en début d’après-midi pour la énième fois pour débattre de la nature des actions à mener pour exiger de leur tutelle une prise en charge concrète de leurs problèmes. A l’issue des débats, les « conclavistes » ont pris la décision de boycotter carrément la 20e journée du championnat. Quatorze sur 16 présidents de Ligue 2 et quatre présidents de Ligue 1 ont signé pour le boycott. Dans la foulée, une délégation s’était rendue au siège de la LFP pour remettre la pétition à Abdelkrim Medouar et déposer les licences des joueurs, signe concret de leur décision de ne pas jouer samedi.

En parallèle, les présidents de club ont demandé audience auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports dans l’espoir de lui exposer leurs doléances et discuter d’un programme de sortie de crise. Néanmoins, la LFP ne semble pas paniquer face à l’action des présidents de club, exhibant la menace d’appliquer le règlement à la lettre contre n’importe quel club qui s’aventurerait à recourir au boycott.

En effet, la LFP menace les clubs récalcitrants de défaite sur tapis vert et une défalcation de trois points dans le cas où ils refuseraient de jouer aujourd’hui. Jeudi, des présidents de club ont entrepris des démarches auprès de leurs collègues pour mener une action commune visant à retirer leur confiance à Abdelkrim Medouar.

A l’heure où nous mettons sous presse, seuls quelques clubs y ont adhéré. En définitive, il y a très peu de chance pour que la journée de ce samedi soit boycottée. Pour autant, cela ne règle pas le contentieux LFP-clubs.

Aux dernières nouvelles, le MJS a décidé de prendre le dossier en main et essayer de désamorcer la crise.

Amar B.