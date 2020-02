Hommage au linguiste Abdellah Nouh Benyahia

A l’occasion, Benyahia a qualifié son travail de «goutte d’eau dans un vaste océan». C’est juste «une petite voie ouverte aux chercheurs qui leur permet de poursuivre le chemin et de donner plus à cette langue», dit-il. Pour lui, la langue berbère est un ensemble de dialectes et parlers régionaux, unis par un important fonds lexical commun avec des structures grammaticales identiques. C’est le cas du kabyle (dialecte du Nord algérien) et du mozabite (dialecte du Nord du Sahara algérien), entre lesquels l’existence d’un grand nombre de mots berbères communs est à souligner. Il a mis en évidence le travail réalisé par «des chercheurs qui ne sont pas connus, qui n’ont pas de diplômes, mais qui ont laissé leur empreinte dans le cadre de la recherche linguistique». «Le mérite revient à ces hommes qui ont beaucoup donné à cette langue». Pour ce qui est de son travail, il a indiqué, qu’ «à partir d’une étude lexicale comparative sur un corpus de 880 mots berbères communs issus de 724 racines, nous avons essayé d’identifier la proportion du vocabulaire berbère commun au kabyle et au mozabite, d’étudier ses variations de forme et de sens et de mettre en exergue la répartition de ce vocabulaire en champs lexicaux». L’objectif, souligne-t-il, est, d’une part, «de permettre une meilleure compréhension des mécanismes et des règles qui régissent ces variations vocaliques, consonantiques et lexicales, et d’ouvrir ainsi la possibilité d’intercompréhension entre les locuteurs des deux dialectes grâce au processus de conversion». Et, d’autre part, «de mesurer le degré de convergence, sur le plan lexical, entre deux dialectes berbères parlés par deux communautés éloignées géographiquement, et différentes dans leur mode de vie».

Abdellah Nouh s’est, par ailleurs, réjoui de cet hommage, précisant, que «l’enseignement de tamazight est l’un des facteurs de sa vitalité et une voie incontournable de sa normalisation et de sa valorisation. Mais le rôle des locuteurs d’une langue est crucial pour sa préservation et sa vitalité». Selon le secrétaire général du HCA, le champ de travail de Abdellah Nouh est très important pour les avancées de la langue et surtout pour la variante et culture mozabite dans laquelle il est spécialisé. « La sociologie linguistique est un domaine qui n’est pas très développé, donc il a le mérite pour ce qu’il fait dans ce sens», témoigne M. Assad. Né, le 1er janvier 1964 à At Izdjene (M’zab), Benyahia est détenteur d’une licence en droit, d’un magister en droit public et d’un magister en langue et culture amazighes. En 2010, il a présenté avec succès sa thèse de doctorat en droit public. Actuellement, M. Abdallah Nouh enseigne le droit public à l’Université Mouloud-Mammeri (Tizi-Ouzou). Il y assure également des cours de berbère mozabite depuis 1993. Il a publié de nombreux articles sur la langue berbère.

K. A. A.