CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e internationale de la langue maternelle : Â«Une meilleure cohabitation entre tamazight et lâ€™arabeÂ»

Le secrétaire général du Haut Commissariat de tamazight (HCA), Si El Hachemi Assad, a appelé, hier à partir de Ghardaïa, lors de l’ouverture de la Journée internationale de la langue maternelle, proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000, et célébrée dans les États membres et au siège de l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme, à la nécessité «d’aller vers la réconciliation linguistique et dialectale entre tous les Algériens», en mettant à l’écart toute «rancune, censure, marginalisation, exclusion, extrémisme et atteinte aux symboles de l’unité nationale».

De notre envoyée spéciale à Ghardaïa : Kafia Aït Allouache

Il a indiqué, en présence du wali, du président de l’APW et des professionnels et cadres du HCA, que la «responsabilité de tous est de trouver l’initiative qui peut contribuer à atteindre une meilleure communication linguistique entre les arabophones et les berbérophones, du moment que nous appartenons tous à la même religion». Pour atteindre cet objectif, dira-t-il, «il est nécessaire de dissocier la politique de l’identité et la langue amazighe». «Il nous est demandé aujourd’hui d’éviter d’utiliser la cause de la langue maternelle et de l’identité à des fins politico-idéologiques». Il est prioritaire, poursuit-il, «de trouver le moyen et les méthodes de cohabitation» entre les deux langues, l’arabe et tamazight, et de «mettre fin à l’extrémisme et au fanatisme».

Nécessité de préserver la richesse linguistique

Par ailleurs, le conférencier estime que l’Algérie est «chanceuse», du fait qu’elle fait partie des pays qui vivent le multilinguisme, avec deux langues maternelles au sein des institutions, à savoir la langue amazighe avec toute sa composante et sa diversité (13 dans l’ensemble), et la langue arabe. «Nous sommes fiers d’avoir cette richesse et cette diversité culturelle et linguistique, chose qui nous oblige à les préserver» a-t-il souligné, ajoutant que cela passe en premier lieu par l’école, qui contribue à avoir une «harmonie sociale». «Le HCA trace l’objectif de développer les bases linguistiques, considérés comme la colonne vertébrale de la langue, en élargissant toutefois son champ lexical et vocabulaire» indique-t-il, ajoutant qu’il «est nécessaire d’encourager le travail traductif entre les deux langues pour mieux comprendre la culture de l’autre». M. Assad relève, en outre, «l’orientation de l’Etat pour la concrétisation de la nouvelle Algérie qui se base sur l’ingénierie institutionnelle qui entre dans le cadre du plan d’action du gouvernement». Il soulignera que ce plan place, en autres, «la promotion de tamazight au cœur de ses préoccupations» en mettant «cet acquis commun entre les Algériens à l’abri des surenchères politiques».

L’organisation de cette rencontre, ajoute-t-il, «affirme concrètement l’engagement des structures de l’Etat à la concrétisation de ce qui a été proclamé par l’Unesco», qui a choisi de faire du 21 février, la Journée internationale pour la défense de la langue maternelle, la considérant comme «un droit humain légitime pour la réalisation du développement humain, la coexistence pacifique et le dialogue constructif».

Une importance pour les peuples et leur identité

Les langues, avec leurs implications complexes d'identité, de communication, d'intégration sociale, d'éducation et de développement, revêtent une importance stratégique pour les peuples et pour leur identité. Du fait des processus de mondialisation, elles se trouvent désormais de plus en plus menacées dans leur existence. Or, lorsque les langues s'éteignent, la diversité culturelle, qui fait la richesse de l'humanité, s'estompe. Avec les langues, ce sont aussi des perspectives, des traditions, une mémoire collective et des modes uniques de pensée et d’expression, autant de ressources précieuses pour garantir un avenir meilleur, qui se perd, mettra en exergue M. Assad.

Les langues, soutient-il, sont des instruments puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Toutes les initiatives visant à promouvoir la diffusion des langues maternelles servent donc non seulement à encourager la diversité linguistique et l'éducation multilingue, mais aussi à développer une plus grande sensibilisation aux traditions linguistiques et culturelles à travers le monde et à inspirer une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue.