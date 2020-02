Conjoncture : Mettre fin Ã  lâ€™exclusion

L’orientation soulignée avec insistance par le président de la République, lors de la rencontre gouvernement-walis, est dictée par cette conviction que seul un déploiement équilibré des activités économiques est susceptible de mettre fin à l’exclusion des populations les plus vulnérables, notamment au niveau des zones enclavées où les conditions et les moyens les plus élémentaires pour une vie décente, pour ne pas dire digne, sont inexistants. Aussi, le plan d’action du gouvernement qui s’inscrit dans cette vision exige la mise en œuvre d’un mode de gouvernance rénové et adapté à l’échelle locale, ce qui suppose cet impératif qui consiste à revoir le mode de fonctionnement de l’administration locale dans le but «d’améliorer les systèmes de planification stratégique et de démocratie locale». En effet, l’impulsion d’une dynamique territoriale ne peut s’opérer sans ces deux préalables que sont le management et la gouvernance. Dans cette optique, les collectivités territoriales de l’Etat, la commune, en premier lieu, en tant qu’acteur incontournable dans le développement local, ont un rôle déterminant dans le cadre de cette nouvelle politique qui exige une mobilisation et une association de tous les acteurs, économiques et sociaux, au sein de la collectivité (opérateurs économiques, autorités locales, mouvement associatif), les jeunes porteurs de projets, en particulier. En fait, cette phase décisive mais aussi critique que traverse le pays, au plan économique, interpelle les tenants de la puissance publique, les walis en l’occurrence, appelés ainsi à s’impliquer pleinement dans la concrétisation des objectifs du gouvernement pour la croissance au niveau de leur territoire de compétence. Il s’agit également de conférer aux acteurs locaux une plus grande marge de manœuvre qui puisse favoriser l’émergence d’une économie locale créatrice de richesses et d’emplois, à savoir, plus de prérogatives et d’initiatives dans la conduite des investissements locaux, la gestion du foncier industriel, autrement dit une plus grande autonomie en matière de dynamisation de l’économie locale. Une mission qui reste tributaire de l’identification des instruments de la gestion économique, d’une décentralisation effective de l'acte de gestion, et de la transparence dans le traitement des affaires publiques. Il sera question, en définitive, de mettre en place les conditions et l’environnement qui concourent à la consécration de la justice et de la cohésion sociales, mais aussi, à un accès équitable et juste aux richesses du pays en attendant, en toute évidence que, la feuille de route et des recommandations sur les moyens de dynamiser l’économie locale soient traduites dans les faits. C’est à ce niveau que résident justement les enjeux et défis du développement territorial.

D. Akila