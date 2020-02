MarchÃ©s populaires : La tentation plus forte que la raison

C'est d'ailleurs leur «pêché mignon» face auquel ils renoncent tous les jours que Dieu fait au civisme, à leurs droits élémentaires en tant que consommateurs et même au bon sens et à la logique. En effet si, sous d'autres cieux, l’acheteur connait ses droits et ses devoirs également, à travers une culture qui trace les lignes rouges -pas seulement pour des raisons de savoir-vivre mais aussi de santé-, ce n'est pas le cas, chez-nous où ce genre de questions n'effleurent que rarement les esprits dans les marchés.

La tentation, hissée en règle d’or qui nous pousse à avoir les yeux plus gros que le ventre, reste le seul et unique critère pour remplir son couffin. Toutes les autres considérations, à vrai dire, sont vidées de leur sens et paraissent même incongrues et déplacées avec tous ces aliments qui inondent les marchés populaires, vendus à des petits prix. Dans ces espaces qui grouillent de monde, seuls les tarifs comptent pour les visiteurs qui se font nombreux. Ces derniers ont du mal à freiner leur «appétit» avec des tables dressées pêle-mêle sur lesquelles sont exposés toutes sortes de produits alimentaires, allant des yaourts, aux fromages en portion, au fromage rouge, gruyère, camembert, sans oublier les

viandes transformées, vendues sous la forme de pâté de volaille, de bœuf ou de thon.

Ce type de commerce fait, bel et bien, le bonheur de beaucoup de personnes qui ne ratent pas, ne serait-ce qu’une fois par semaine, de se faire plaisir. Il faut dire que les prix raisonnables font oublier aux consommateurs, la plupart du temps, les consignes de sécurité, le respect de la chaîne de froid, l’hygiène et les maladies qui en découlent. Aujourd’hui, on a tendance à tourner le dos à ces détails importants. En effet, l’absence de culture de consommation, chez-nous, règne en maître avec un pouvoir d’achat qui ne cesse de baisser, encouragé par la spéculation et la dévaluation du dinar, et qui poussent les familles à se tourner vers ces petits vendeurs se voulant la planche de salut pour les petites bourses. Ces aliments sont exposés toute la journée au soleil et à la poussière ; des morceaux de fromage vendus aux poids emballés dans du papier film résistent tant bien que mal au climat, au flux de voitures qui passent à peine à quelques mètres aussi.

Des aliments périssables exposés au soleil

Ces derniers, facilement altérables sont vendus sans le respect de la chaîne du froid et le transport spécifique, sur

lesquels le législateur insiste. Il faut savoir que le défaut d’hygiène englobant l’infraction de la rupture de la chaîne de froid, vient souvent en tête des infractions relevées en matière de contrôle de la conformité et de la répression des fraudes. Le risque d’intoxication avec ces aliments écoulés dans les marchés est présent, d’autant plus que ces produits sont sensibles à la chaleur. Il existe pourtant des lois qui rendent obligatoire le respect des conditions de conservation, de stockage et de froid. Mieux encore, les textes de lois ont été renforcés en termes de peine à l’encontre de toute personne à l’origine d’une intoxication des consommateurs, peuvant aller de l’amende à une peine d’emprisonnement.

Toujours est-il, le consommateur est appelé, lui aussi, à se montrer plus vigilant quant au choix des aliments, pour éviter d’éventuelles intoxications et doit s’assurer de l’origine des produits et du respect de la chaîne de froid, car une rupture de celle-ci risquerait d’être fatale pour sa santé. Le droit à l’erreur n’est pas permis, d’autant plus qu’un guide a été mis à sa disposition par le ministère du Commerce pour connaitre tous ses droits et partant préserver sa santé.

S. D.