Promotion du tourisme : Lâ€™inÃ©vitable touche dU Â«guide Â»

Car très souvent, elles sortent de l’ordinaire, alliant authenticité à la découverte, garanties, d’ailleurs, dans ce genre de voyages. Mais on a plutôt tendance à sous estimer le rôle crucial du guide touristique, le maillon de toute la chaîne, à même de donner des ailes à une destination ou tout simplement inhiber celle-ci. Pourtant, la commercialisation d’une destination passe aussi par ces professionnels qui ne sont autres que les ambassadeurs de chaque région, avec sa culture, ses traditions et toutes ses potentialités et richesses. Le professionnalisme, le savoir-faire, en effet à eux seuls peuvent convaincre le touriste et l’inciter à visiter. Aujourd’hui, à l’heure du tourisme écologique, l’hébergement chez l’habitant plus particulièrement répandu au Sud et dans les ksour, reconnu par l’état qui est allé, rappelant-le, jusqu’à élaborer un cahier des charges et l’octroi d’autorisations, dûment délivrées par les services des communes, rend, de plus en plus nécessaire la présence des guides pour accompagner les touristes à travers des programmes de visites adaptés et des informations sur chaque région, d’autant plus que la spécificité de celle-ci est un produit à part entière à même de drainer de nombreux prétendants, et partant, contribuer ainsi à la relance du tourisme, d’une part et le développement durable de l’autre.

Pourtant, nous sommes encore loin de penser que la réussite ou l’échec d’un voyage est à mettre uniquement sur le dos du programme de la visite. L’errance «touristique» par l’absence d’un guide ou encore le manque de qualification, de communication tout court, a son poids.

Guide touristique : l’option qui fait défaut

Aujourd’hui, il existe des écoles supérieures d’hôtellerie. Même les centres de formation et d’enseignement professionnels s’intéressent de prés à ce secteur, avec pas moins de 30.000 stagiaires pour les sessions de septembre et février de chaque année dans les différentes spécialités liées au tourisme et à l’artisanat, et plus de 16.000 jeunes reçoivent annuellement des certificats, avec de nouvelles disciplines touchant le marketing et la vente, la confection des produits, entre autres. Cependant le métier de guide touristique n’est pas encore valorisé à sa juste valeur, alors que dans bien de pays, ce dernier a une grande

part de responsabilité dans la réussite d’un produit touristique et la fidélisation des visiteurs et leurs choix futurs de destination.

De nos jours, il est difficile de connaître le nombre de personnes qui exercent cette profession et ceci suffit, à vrai dire, pour confirmer que le guide touristique n’est pas encore arrivé à se placer comme acteur dans le développement du tourisme chez nous, comme c’est le cas dans tous les pays du monde où ce dernier est s’érige en véritable industriepourvoyeuse de milliers de postes de travail et des recettes colossales, classant ces mêmes pays parmi les destinations phares des touristes .

Samia D.