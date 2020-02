Â«InspirationÂ», une exposition signÃ©e Fatima Zohra Bouaouni : Â«Il nâ€™y a pas plus beau que notre patrimoineÂ»

Ces toiles signées Fatima Zohra Bouaouni, dont le vernissage a eu lieu jeudi dans l’après-midi, sont exposées jusqu’au 10 du mois prochain au bonheur des amoureux de l’art plastique.

En effet, l’artiste-peintre Bouaouni Fatima Zohra expose plus de quarante tableaux en impressionnisme et art moderne. Baptisé «Inspiration», ce rendez-vous culturel met en avant le patrimoine culturel matériel et immatériel sur tous ses axes et ne fait que refléter la personne de la plasticienne.

L’artiste est inspirée depuis sa jeunesse des paysages et tout ce qui a trait à la terre des Aurès, se rapportant à l’histoire du peuple berbère de cette terre, de sa langue, de sa culture et de ses traditions ancestrales qui perdurent jusqu’à notre temps. Taxent, village de ses ancêtres, est toujours présent dans ses toiles, une représentation de ses couleurs de l’été indien qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. «Mes toiles abordent le legs culturel matériel et immatériel de l’Algérie et dépeint l’image réelle de l’histoire de l’Algérie et de la femme algérienne rurale, saharienne et moderne», a déclaré Fatma-Zohra à El Moudjahid, en marge du vernissage.

Elle souligne : «vous allez trouver tout ce qui inspire Fatma-Zohra comme personne avant d’être artiste-peintre. chaque toile raconte sa propre histoire.» Elle affirme aussi : «J’ai toujours travaillé dans ce sens-là pour que mes toiles soient les ambassadrices de notre culture», car, estime-t-elle, «il n’y a pas de plus beau que de mettre en avant notre patrimoine qui est très riche mais qui n’est pas valorisé hélas». À travers des toiles de différentes dimensions, l’artiste laisse ses pinceaux exprimer ses sentiments les plus profonds. A travers ses chef-d’œuvres qui laissent entrevoir l’attachement de l’artiste à son milieu et sa patrie, l’artiste utilise des couleurs éclatantes, valorisantes, mettant en lumière un patrimoine en déperdition.

Comme tout autre artiste, Fatma-Zohra puise son inspiration de tout ce qu’elle a vu et ressenti à la faveur de ses origines. Plongeant dans un style figuratif et semi-figuratif qui conjugue le réalisme, l’artiste franchit parfois les barrières du réel pour surfer sur l’art abstrait empreint d’émotion et d’impressionnisme. Des œuvres aux couleurs chatoyantes dominées par le bleu, le rouge et le jaune. «je suis née en mois d’août, et j’adore… ce sont des couleurs qui reflètent ma personnalité», explique-t-elle ce choix des couleurs. Fatma Zohra Bouaouni, artiste-peintre de vocation et juriste de profession, est née à Blida. ses origines sont de Hbathent (Batna).

Aussi passionnée d’Histoire et du rôle joué par les femmes berbères qui ont marqué par leur présence le patrimoine de tout un peuple, Dyhia, Fatma Tazoughert tiennent une place importante dans ses toiles. Cette exposition, qui se tient à la galerie d’art de l’Opéra d’Alger, a porté sur la femme berbère qui a toujours été considérée comme étant combattante aux côtés des hommes pour la liberté, l’honneur et la fierté. La femme blidéenne avec sa «M’harmet leftoule» est aussi présente dans cette exposition à travers laquelle, on trouve aussi des œuvres aux couleurs riches dégageant des ondes positives. Il y a lieu de noter que Fatma-Zohra Bouaouni est artiste dans l’âme. La peinture est une passion pour cette artiste native de Blida et originaire de Batna. Ces dernières années, elle a animé plusieurs expositions de peinture dont une au Palais de la culture de Blida en 2013, une autre intitulée «Voyage nostalgique» au musée du Bardo d’Alger (2016) et une expo sous le thème «L’Algérie derrière les toiles» au Méridien d’Oran (2018). Fatma-Zohra Bouaouni a exposé aussi à Barcelone, Espagne, en 2018, une quarantaine de tableaux mettant en exergue les similitudes entre les civilisations méditerranéennes. Ses créations sont à contempler à la galerie d’Art de l’Opéra d’Alger et ce, jusqu’au 10 mars prochain.

Sihem Oubraham