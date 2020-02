Le directeur de lâ€™IFRI prÃ©sente Ã  lâ€™INESG Â« Lâ€™affolement du monde : 10 enjeux stratÃ©giquesÂ»

Pour son premier voyage en Algérie, Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI), n’est pas venu les mains vides. Dans ses bagages, il a apporté son dernier ouvrage, «L’affolement du monde : 10 enjeux stratégiques», publié début 2019 aux éditions Tallandier et pour lequel il a obtenu le Prix du Livre de Géopolitique en juin dernier. Ce jeudi, il était l’invité de l’Institut national d'études de stratégie globale (INESG). Et devant un public attentif, il a présenté un exposé de son ouvrage qui, dira-il, cherche en 10 chapitres à identifier les principaux dossiers géopolitiques.

D’emblée, l’auteur tiendra à s’expliquer sur le choix du titre donné à son essai. Le Dr Thomas Gomart l’explique par ce qu’il croit être «un emballement et une accélération des échanges internationaux et l’impression d’une perte de contrôle qui est de plus en plus ressentie par les Etats et par les sociétés civiles». Un affolement dû, selon lui, à trois raisons principales. La première est «la fin du mythe de la convergence. Une idée selon laquelle le rapprochement économique de la Chine et de l’Occident allait s’accompagner d’une forme de rapprochement politique graduelle». Ce qui n’a pas été le cas, puisque, selon lui, «nous sommes dans une phase de divergence politique et d’opposition de modèles de plus en plus visibles». La deuxième est «l’évolution de la relation transatlantique après l’élection de Donald Trump et le nouveau style qu’il a imposé au monde». De même que, selon lui, «le brexit est une forme de remise en cause du projet européen tel qu’il a été construit depuis 1957». La troisième raison invoquée est le parallèle dressé entre deux processus.

Le premier est le phénomène de contraintes environnementales de plus en plus fortement ressenties par les opinions et le fait parallèlement de diffusion d’informations et l’impression que c’est par la technologie qu’on va réussir à répondre aux enjeux environnementaux. Une idée qui mérite d’être débattue et remise en cause parce qu’elle ne semble pas certaine. L’addition de ces trois raisons expliquent, selon le directeur de l’IFRI, pourquoi cette impression d’affolement ressentie. A la question de savoir quelle marge ont les décideurs et que peuvent-ils faire face à cette situation, l’auteur dira qu’«il faut d’abord savoir de quels types de décideurs on parle». D’autant, dira-t-il, qu’«il y a un affaiblissement des capacités étatiques partout dans le monde». Et de préciser qu’«il y a une pluralité d’acteurs». C’est pourquoi, estime-t-il, «il faut savoir comment organiser cela».

De plus, il est, de son avis, très important pour «les dirigeants, quels qu’ils soient, de réintégrer dans leur raisonnement de ne pas être uniquement soumis aux raisonnements de court terme, d’être capables d’ouvrir un horizon temps au-de là de cinq ans et de prendre leur décision en fonction de cela». Ce qui est, admettra-t-il, loin d’être facile. Une difficulté accentuée par le fait que nous sommes face à des systèmes politiques qui rejettent l’expertise. «Il y a des formes d’expertise qui ne sont plus audibles aujourd’hui par les décideurs politiques». C’est pourquoi, selon lui, «il faut trouver une manière de rétablir ce dialogue et d’être capable de prendre les décisions éclairées par de la connaissance». Interrogé sur le rôle des sociétés civiles, il dira que la difficulté actuelle réside dans ce qu’il faut mettre sous le vocable de société civile. Selon lui «c’est très composite et très fluctuant». Mais s’il reconnait qu’«il y a toutefois des degrés de conscience très élevés dans certaines parties de la société civile, il estimera, néanmoins, que «le problème réside dans la traduction politique des aspirations». Mais ne vous fiez pas au titre, car, nous dira Thomas Gomart, «j’ai écrit ce livre pour ne pas céder à l’affolement».

Nadia Kerraz