Ligue 1/Ligue 2: 14 clubs ont annoncÃ© le boycott de la 20e journÃ©e

La 20e journée de la Ligue 2 s’annonce sous le signe de l’incertitude depuis qu’au moins 14 présidents de clubs ont annoncé qu’ils allaient boycotter. La LFP a répliqué en confirmant la journée à sa date initiale.

Un bras de fer entre les présidents de clubs et Abdelkrim Medouar est engagé. Quatorze présidents de club de Ligue 2 et quatre de Ligue 1 se sont réunis mercredi en début d’après-midi pour la énième fois pour débattre de la nature des actions à mener pour exiger de leur tutelle une prise en charge concrète de leurs problèmes. A l’issue des débats, les « conclavistes » ont pris la décision de boycotter carrément la 20e journée de championnat. Quatorze sur 16 présidents de Ligue 2 et quatre présidents de Ligue 1 ont signé pour le boycott. Dans la foulée, une délégation s’était rendue au siège de la LFP pour remettre la pétition à Abdelkrim Medouar et déposer les licences des joueurs, signe concret de leur décision de ne pas jouer samedi. En parallèle, les présidents de club ont demandé audience auprès du Ministre de la Jeunesse et des Sport dans l’espoir de lui exposer leurs doléances et discuter d’un programme de sortie de crise. Néanmoins, la LFP ne semble pas paniquer face à l’action des présidents de club, exhibant la menace d’appliquer le règlement à la lettre contre n’importe quel club qui s’aventurerait à recourir au boycott. En effet, la LFP menace les clubs récalcitrants de défaite sur tapis vert et une défalcation de trois points dans le cas où il refuserait de jouer aujourd’hui. Jeudi, des présidents de club ont entrepris des démarches auprès de leurs collègues pour mener une action commune visant à retirer leur confiance à Abdelkrim Medouar. A l’heure où nous mettons sous presse, seuls quelques clubs y ont adhéré. En définitive, il y a très peu de chance pour que la journée de ce samedi soit boycottée. Pour autant, cela ne règle pas le contentieux LFP-clubs. Aux dernières nouvelles, le MJS a décidé de prendre le dossier en main et essayer de désamorcer la crise.

Amar B.

Malgré la menace de boycott des clubs de la Ligue 2

La LFP maintien la programmation de la 20e journée du championnat

La 20e journée de Ligue 2 aura lieu à sa date initiale. La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de maintenir la programmation de cette manche pour le samedi 22 février, a annoncé jeudi, dernier l’instance dirigeante du championnat national.« Cette décision a été prise après que les principales revendications de ces clubs aient été prises en considération par les pouvoirs publics en association avec la Fédération algérienne de football (FAF) et la LFP », indique le communiqué de la LFP.Farouk Belguidoum, membre du bureau exécutif de l'instance dirigeante de la compétition et porte-parole de la LFP, a déclaré à l'APS qu’« Au cours de la réunion qui se déroule en ce moment, la question du boycott décidée mercredi par les clubs de Ligue 2 a été abordée. Le Bureau fédéral (BF) a refusé de reporter cette 20e journée, tout en rejetant la démarche entreprise par les clubs ».

« Nous ne pouvons pas cautionner ce genre d'action, qui au contraire, ne peut que compliquer davantage la situation. Nous sommes les représentants des clubs, et nous sommes attentifs à leurs doléances, mais cela devrait se faire d'une autre manière », a-t-il ajouté.Pour l’heure, les 14 clubs qui ont décidé de ne pas disputer la prochaine journée n’ont pas encore réagi à la décision de la LFP. Dans le cas où ces derniers décideraient d’aller au bout de leur action, ils auront match perdu sur tapis vert ainsi qu’une défalcation de trois points, c’est en tous les cas ce que stipule le règlement du championnat dans ce cas de figure. (In DZfoot)



Medouar persuadé que les clubs vont lever le boycott"

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s'est dit vendredi "persuadé" que le boycott de la 20e journée du championnat de Ligue 2, prévue samedi, et décidé par la majorité des clubs de cette division sera levé. "Je suis persuadé que les présidents des clubs vont faire preuve de sagesse et revenir à la raison, en disputant cette 20e journée à sa date initiale. Les dirigeants de ces équipes privilégient avant tout l'intérêt de leurs clubs", a indiqué le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition sur les ondes de la radio nationale. En guise de réaction à cette action, la LFP et le Bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF), ont rejeté l'idée de reporter cette 20e journée, refusant de cautionner la démarche entreprise par les pensionnaires de Ligue 2."Si les clubs persistent à boycotter la journée de samedi, le règlement pour ce cas de figure sera appliqué à la lettre", a ajouté Medouar. En cas de forfait, les clubs seront sanctionnés d'une défaite sur tapis vert et défalcation de trois points. Pour prouver leur bonne foi de boycotter la journée de samedi, les présidents et représentants de clubs de Ligue 2 ont remis leurs licences à Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey/Ligue 1)."La Ligue a envoyé des documents comportant la photo du joueur, son nom et prénom pour faire office de licence le jour du match, c'est un document officiel qui remplace les licences originales qui sont en possession de Lahlou, dont je ne comprends pas la position", a-t-il conclu.

Programme : Aujourd’hui (15h)

JSMS-JSMB

USMH-OMA

USMAn-MCEE

ASK-RCA

DRBT-OM

ASMO-WAT

MCS-ABS

MOB-RCR