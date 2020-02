Air AlgÃ©rie: ArrÃªt de la grÃ¨ve du PNC et reprise des vols

. "Le personnel navigant commercial d'Air Algérie, en grève depuis lundi dernier, a arrêté son mouvement de grève, ce qui a permis la reprise des vols", a fait savoir le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi. Une cellule de suivi et de veille a été mise en place pour rattraper les retards de vols, a-t-il fait savoir. Saluant la sagesse du PNC, M. Andaloussi a indiqué que l'arrêt de la grève fait suite aux déclarations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en réponse à l'appel du ministère des Travaux publics au respect de la décision de justice et à l'arrêt "immédiat" de ce mouvement de protestation. Le ministère des Travaux publics avait appelé, jeudi, au "respect de la décision de justice qui a qualifié cette grève d'illégale et à la cessation immédiate de ce mouvement, en faisant prévaloir la sagesse et le dialogue".

APS