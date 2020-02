Belhimer : Assainir le secteur de la presse des Â« forces extra-professionnelles Â».

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a appelé, Jeudi, les journaux électroniques, à régulariser leur situation juridique en coordination avec le ministère de la Communication. Dans l’allocution de l’ouverture des travaux du premier atelier interactif « Presse électronique : Réalité et perspectives », le ministre a plaidé pour un contenu algérien sur le web, soulignant que la presse électronique en Algérie est un domaine naissant qui a besoin d'accompagnement et d'un développement sécurisé et organisé lui permettant de consolider les acquis en la matière et de moderniser en permanence l'innovation dans le domaine de la communication, un secteur stratégique, régalien, vital et lié à un sujet sensible, à savoir la production d'un contenu algérien présent en force dans le réseau. Ce constat nécessite de combler ce vide, de déterminer les critères d'organisation et de réglementation de la presse électronique, devenu un des moyens les plus prisés par les professionnels de la presse écrite en Algérie, au vu de ses avantages économiques et des informations instantanées qu'elle assure.. Le ministre a révélé qu’il y a 23 millions d’internautes en Algérie et 150 sites Internet, dont seulement 40 sont autorisés par le ministère de la Communication. « Que ce type de presse active dans un vide juridique, ce qui a créé une situation caractérisée de déséquilibre », a-t-il relevé. Dans ce cadre, le ministre a appelé les enseignants-chercheurs et les professionnels du Secteur, à enrichir la feuille de route du ministère de la Communication, pour avoir un cadre organisationnel et réglementer la presse électronique avec le recours aux compétences existantes dans la prise de toute décision ». Cet « atelier vise à collecter des données sur la presse électronique en Algérie, et à fournir des caractéristiques à ce nouveau média », a-t-il dit.

Neila B/ Rédaction Web