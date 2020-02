Parti Sawt EchaÃ¢b : Soutien aux positions exprimÃ©es lors des marches

Le parti Sawt Echaab (Voix du peuple) a réitéré hier son plein soutien aux "positions légitimes" exprimées lors des marches pacifiques, appelant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à instituer le 22 février "date référence pour la consécration des fondements de la nouvelle République et l'accélération des réformes, en réponse aux aspirations légitimes du peuple". "En concomitance avec les préparatifs pour la célébration du premier anniversaire du Hirak du 22 février, Sawt Echaab réitère son plein soutien à toutes les positions légitimes exprimées par des millions de citoyens lors des marches pacifiques revendiquant le changement et l'établissement des fondements de l'Etat de droit", a indiqué un communiqué du parti signé par son président Lamine Osmani. A ce propos, la même formation politique a souligné l'impératif d'accélérer le processus de réformes profondes (...) répondant aux aspirations légitimes du peuple, en "posant les jalons d'une Algérie meilleure, édifiée par tous les Algériens, conciliant authenticité et modernité afin d'asseoir les bases de la bonne gouvernance". "Le parti Sawt Echaab s'enorgueillit des pas franchis en quelques mois, grâce à un sursaut ayant sauvé le pays d'un destin inconnu", a conclu le communiqué.