SÃ©curisation pharmaceutique : Un dÃ©fi majeur

La 14e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie (SIPHAL) a ouvert, hier, ses portes au Palais des expositions des Pins maritimes d’Alger.

Organisé sous le thème de la sécurisation pharmaceutique et contrairement aux précédentes éditions, SIPHAL 2020 donne rendez-vous aux professionnels et aux acteurs de ce secteur pour la première fois au Pavillon central, ce qui dénote de l’importance et de l’ampleur que prend cette manifestation, comme l’affirme le directeur du Salon, Yacine Louber.

Organisé par l’entreprise Esprit ouvert et placé sous le patronage des ministres de la Santé, de la Population, de la Réforme hospitalière et de l’Industrie pharmaceutique, le SIPHAL couvre un espace de plus de 15.000 m2.

M. Yacine Louber a indiqué lors d’une conférence de presse que le Salon constitue le seul événement qui rassemble chaque année et sur une même plateforme tous les acteurs du monde pharmaceutique. Il a révélé que pas moins de 150 participants prennent part à cet événement, dont plus de 20% sont des entreprises multinationales et des laboratoires étrangers. «Cela prouve l’importance de l’industrie pharmaceutique en Algérie. C’est une jeune industrie avec des produits pharmaceutiques de qualité», a-t-il souligné.

Parmi les exposants, M. Yacine Louber citera des prestataires, des sociétés de services et d’ingénierie, l’ensemble des représentants professionnels du secteur de la pharmacie, le syndicat des pharmaciens, des banques, l’Ordre national des pharmaciens ainsi que des institutions publiques.

Il ajoutera que les organisateurs ont invité les pharmaciens d’officines, les hospitaliers, les pharmaciens d’industrie ainsi que l’ensemble des acteurs de la santé et des étudiants. «Nous misons beaucoup sur ces professionnels car ils constituent la relève. Ils seront assurément les futurs décideurs», a ajouté le conférencier.

Pour le DG du SIPHAL 2020, cette manifestation s’apparente à un espace de débats et d’échanges entre les différents acteurs du secteur et entre laboratoires, pharmaciens, institutions publiques et médecins.

A propos de la thématique de cette 14e édition qui sera consacrée à la sécurisation pharmaceutique, l’organisateur expliquera que la pharmacie du futur s'achemine vers une pharmacie connectée qui offrira une grande sécurité aux usagers du médicament à tous les niveaux de la chaîne, de la production jusqu'à la dispensation en passant par la formation, la recherche et les essais cliniques. «Le choix de ce thème renferme des enjeux pour toute la corporation: officinaux, hospitaliers et pharmacien d’industrie», a expliqué M. Louber.

Les acteurs majeurs du secteur (CNOP, SNAPO, UNOP, ADPHA, ANPP, SAPHO) sont également présents.

Pour rappel, SIPHAL 2019 avait enregistré quatre jours durant plus 6500 visiteurs professionnels et 120 exposants. «L'édition de l’année passée a été une réussite tant par la fréquentation que par la qualité de la présence dont ont fait preuve les laboratoires et entreprise du secteur pharmaceutique», a indiqué le conférencier.

Mohamed Mendaci

-------------------------------

Un projet pour la production locale d’anticancéreux à Oran

Un projet de laboratoire de production locale de médicaments anti-cancéreux verra le jour d’ici six mois à Oran, fruit d’un investissement 100 % algérien de 4 milliards de dinars, a indiqué mercredi à Alger, le directeur général de la société «Orient Lab», Allel Amry. Interrogé en marge de la tenue de la 14e édition du Salon international de la pharmacie ne Algérie (SIPHAL), il a fait savoir que ce laboratoire permettra de fabriquer localement des médicaments génériques cito-toxiques sous forme sèche et injectable.

Selon lui, ce futur laboratoire sera capable de fournir l’ensemble du marché algérien en terme de médicaments anti-cancéreux «à des prix beaucoup moins onéreux que les princeps à travers une fabrication locale».

Le même responsable a également indiqué que ce laboratoire permettra de créer à terme près de 150 emplois. Les responsables de cette entreprise ont également annoncé la production de molécules pouvant traiter près d’une quinzaine de cancers.