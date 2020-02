JournÃ©e parlementaire sur le Coronavirus : Appel Ã  un registre national des maladies nouvelles et Ã©mergentes

Son simple nom donne froid dans le dos. C’est du Coronavirus qu’il s’agit, une maladie contagieuse et mortelle qui s’est vite propagée dans plusieurs pays du monde.

À ce jour on enregistre pas moins de 2.000 morts en Chine suite aux complications qu’entraîne cette dangereuse pathologie.

L’Algérie, à l’instar d’autres pays, a pris toutes les dispositions préventives possibles. Outre l’important travail d’information et de sensibilisation déployé au profit de la population, des mesures ont été prises pour faire face à d’éventuelles alertes relatives au Coronavirus. C’est ce qui a été mis en relief, hier, à l’occasion de journée parlementaire organisée à l’Assemblée populaire nationale. Une journée consacrée à la prévention et la lutte contre ce virus à large prévalence.

A l’ouverture des travaux de cette rencontre, le président de l’APN, Slimane Chenine, a vivement salué les efforts consentis par nos médecins et autres grandes compétences que compte le système de santé, toutes spécialités médicales confondues, et relevé l’intérêt accordé au domaine de la santé et l’optimisation actuelle de la prise en charge des maladies infectieuses.

Le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar, a relevé, quant à lui, toute l’importance de la thématique et noté qu’avec ce type de virus, il y a risque d’une épidémie qui menacerait à la fois la santé et l’économie mondiale.

De son côté, Mme Samia Hammadi, haut cadre au sein de la direction de la prévention, a détaillé, devant une assistance nombreuse, les différentes dispositions prises par la tutelle en vue de se prémunir au mieux contre cette maladie. Elle soulignera, dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif d'alerte et de riposte contre ces virus ravageurs, outre les moyens de contrôle au niveau des ports, aéroports et des frontières terrestres.

La majorité des participants à cette importante rencontre ont plaidé pour l’élaboration d’un fichier national relatif aux maladies émergentes et nouvelles épidémies.

Parmi les autres propositions, on peut notamment relever l’importance de création de laboratoires régionaux en étroite collaboration avec le laboratoire national de référence, la révision du système de contrôle de réactifs afin d’éviter la pénurie et la formation et l’information du personnel de la santé paramédicale et médicale, avec simulation.

Les médecins ont, par ailleurs, insisté sur l’importance du renforcement de la coopération régionale et mondiale dans ce domaine, de la déclaration de tout phénomène inhabituel le plus tôt possible, et de l’optimisation de la communication relative à ce virus pouvant être mortel.

Il s’agit surtout, ont-ils insisté, «de dire la vérité, toute la vérité» pour éviter la rumeur. Les experts et spécialistes présents ont soutenu, dans ce cadre, que le rôle des médias est «éminemment important, voire fondamental».

Néanmoins, les médecins rassurent quant au fait que le corps médical a reçu des instructions pour «renforcer davantage» la prévention et prendre en charge les éventuels cas de coronavirus dès leur apparition.

Soraya Guemmouri