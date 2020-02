Milieu sportif : Lutter contre la toxicomanie et le dopageÂ»

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens a organisé, hier, à Alger, une rencontre-débat sur la lutte contre la toxicomanie en milieu sportif.

L’objectif est d’attirer l’attention sur un phénomène qui a pris une grande ampleur au sein de la société et dans le milieu sportif particulièrement, explique M. Abdelkrim Abidat, consultant international pour la lutte et la prévention contre la drogue, et président du Conseil national pour la sauvegarde de la jeunesse.

Selon lui, ce fléau n’a d’autre remède que la prévention et qualifie ce phénomène de catastrophique.

L’expert explique que la recherche de l’amélioration de la performance physique chez les sportifs et chez les dirigeants soucieux des résultats pousse les athlètes à s’adonner à cette pratique pour accroître la concentration, augmenter la puissance musculaire et s’évader, avec l'objectif de mieux supporter les fortes charges de l'entraînement.

Il ajoute que quand ils ressentent la douleur, certains athlètes prennent des produits codéinés. Il y a aussi les autres problèmes de l’environnement sportif gangréné par la violence, la corruption et la toxicomanie. La lutte contre ce fléau est la responsabilité de tous, pouvoirs publics y compris, car tout le monde doit se mobiliser pour lutter contre ce phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. Si on ne fait rien, le combat contre les narcotrafiquants est perdu d'avance. Aujourd'hui, le commerce de la drogue occupe la seconde place dans le monde juste derrière les hydrocarbures et devant la vente d'armes, a indiqué Abidat. En Algérie, on a recensé plus de six cent mille toxicomanes, dont 3% de sexe féminin. Ce chiffre est loin de la réalité, dans la mesure où il ne prend en considération que les personnes ayant fait l'objet de mesures spécifiques ou déclarations, est-il ajouté.

Mettant l'accent sur l'impératif du renforcement et de la consolidation de structures spécialisées pour la prise en charge des toxicomanes, en dehors des structures hospitalières, M. Abidat ajoute que la lutte contre la drogue nécessite des mesures coercitives contre les dealers et la prise en charge des toxicomanes.

L’expert indique que le centre de lutte antidrogue de Bouchaoui, créé en juin 2018, accueille jusqu’à 70 cas quotidiennement. Il annonce que plus de 1.700 toxicomanes ont été suivis.

Selon lui, «depuis son ouverture, le centre se propose d’accueillir, d’écouter les jeunes toxicomanes en difficulté et les aider à travers la mise en place d’un projet thérapeutique adéquat à chaque cas». Il s’agit, selon Abidat, d’aider les jeunes à redécouvrir l’équilibre grâce à la naturothérapie.

Abidat a indiqué que le centre met à la disposition des structures sportives le narcotest pour permettre aux médecins de procéder à la détection de différentes drogues dans les urines et que les résultats sont connus dans l’immédiat.

M. Abidat annonce, pour bientôt, l’organisation d’un évènement contre les fléaux sociaux avec une large campagne de sensibilisation.

Le Dr Djamel Eddine Damerdji, président de la commission médicale de la FAF, a expliqué que la pratique sportive augmente mécaniquement les chances qu'a un adolescent d'expérimenter des produits psychoactifs. Il affirme que la loi n°13-05 relative à la pratique sportive adoptée en 2013 consacre un chapitre à la lutte contre le dopage.

Il souligne que plus de 800 narcotests ont été distribués gratuitement au profit des clubs sportifs dans le but d’aider à la lutte contre le dopage et la toxicomanie.

Le Dr Damerdji s’inquiète du fait que ce phénomène touche les joueurs de performance évoluant en Ligue Une et Deux. «Nous avons été alertés une première fois en 2012 par deux cas liés à la consommation de cannabis, puis un autre l'année suivante. En 2015, nous avons noté le premier cas de consommation de cocaïne. On en a eu d'autres par la suite. C'est une substance très dangereuse qui détruit les cellules cardiaques. Le risque d'arrêt cardiaque est important. C'est pour cette raison qu'il faut se mobiliser pour éradiquer ce fléau dans le milieu sportif. Le contrôle et la prévention sont des outils nécessaires pour y parvenir.

Cela nécessite des moyens colossaux qu'une fédération ne peut pas à elle seule supporter. Pour ce qui est de la FAF, nous avons procédé, depuis 2016, à plus de 3.200 contrôles. Un contrôle coûte environ 250 dollars. Les deux experts soulignent que ce phénomène a pris des proportions inquiétantes dans le milieu de la jeunesse. Désormais, on ne parle plus de cannabis, il est question de cocaïne et les joueurs, souvent très jeunes, sont la cible parfaite des dealers pour 15.000 DA le gramme.

De son côté, Rachida Grine, enseignante à l’École supérieure en sciences et technologie du sport, explique que la lutte contre ces fléaux est un combat non-stop avec des campagnes de sensibilisation.

Tahar K. et Redha M.