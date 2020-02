Forum de la mÃ©moire : Hommage aux Ã©ducateurs des enfants de chouhadas

Ils ont donné leur vie pour le pays, laissant des orphelins, des veuves et une mémoire qui nous renvoie aux sacrifices consentis lors d’une révolution singulière. Quelle prise en charge pour leurs enfants ?

Le Forum de la mémoire, organisé conjointement par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, a mis à profit la célébration de la journée du Chahid pour revenir, hier, sur le sort de ces milliers d’enfants qui se sont retrouvés orphelins au lendemain de l’indépendance, et rendre hommage, ainsi, à tous les éducateurs et éducatrices qui se sont investis dans la prise en charge des enfants de chouhadas. « Je peux affirmer, chiffres à l’appui, qu’à peine 0,5% de ces enfants ont pu accéder à un enseignement supérieur et à des postes de responsabilité dans les hautes sphères de l’Etat, alors qu’ un grand nombre n’a pas eu la chance de s’en sortir», soutient M. Moussa Touati, venu apporter son témoignage en tant que fils de chahid. L’invité du Forum de la mémoire relate les moments extrêmement difficiles vécus par ces enfants et leurs souffrances au lendemain de l’indépendance. «La plupart de ces enfants étaient éparpillés à traves les zones et les régions reculées du pays et, par conséquence, n’étaient pas placés dans les centres ouverts en 1963 pour les prendre en charge», témoigne M. Touati, affirmant que même la situation de ceux placés dans ces centres n’était pas très reluisante du fait que l’Etat n’avait pas les moyens de les faire vivre. D’autres témoignages sont venus étayer ce constat, en indiquant que «beaucoup d’erreurs ont été commises dans la prise en charge de ces enfants». D’autres témoignages sont, par contre, venus rendre hommage aux éducateurs et éducatrices, qui étaient en charge de ces orphelins dans ces centres, et du travail gigantesque accompli par ces personnes, à l’image du moudjahid et ancien ministre, Mohamed Kechoud, qui s’est totalement investi dans cette noble mission. D’anciens élèves de M. Kechoud se sont rappelés, l’espace d’une matinée, ces moments d’enfance difficiles passés ensemble.

«Le mérite de ces centres était d’avoir réuni tous ces orphelins, de leur avoir inculqué le savoir et surtout une prise de conscience, qui leur a permis, plus tard, d’imposer leurs revendications quant au respect de leurs droits», dira un intervenant. Ces centres avaient pour rôle principal le remplacement du foyer familial. Les enfants y étaient placés sous le régime de l’internat, et fréquentaient l’école communale la plus proche. Parmi ces enfants, beaucoup n’avaient aucune famille et étaient livrés à eux- mêmes. Les amis, les anciens élèves et les collègues de M. Mohamed Kechoud sont venus le saluer et rappeler son parcours. L’ex-wali Bachir Frik se souvient de ce moudjahid, très méticuleux et très soucieux de ces milliers d’enfants devenus orphelins, parce que leurs pères avaient préféré mourir pour que vive l’Algérie. «Il leur consacrait tout son temps et avait des positions très claires sur les méthodologies d’éducation suivies dans la prise en charge de ces enfants», se souvient-il.

«M. Kechoud rejetait en bloc la vision soviétique, basée sur la dureté et la rigueur, adoptée pour l’éducation de ces orphelins qui avaient plus besoin de retrouver un peu de chaleur familiale», ajoute M. Frik. «M. Kechoud avait aussi refusé à l’époque de mettre les enfants de chouhadas dans les mêmes centres que ceux de l’assistance sociale, car leur prise en charge devait être différente», dira-t-il. M. Khdaijia Mabrouk est revenu, quant à lui, sur les conditions de création de l’Organisation des enfants de chouhada, un certain 18 février, et le chemin parcouru pour imposer cette date comme journée du Chahid. A noter que le fils de Mohamed Kechoud a été symboliquement honoré en commémoration de son père.

Farida Larbi

Le chahid, Un repère de la nation



La célébration de la journée du Chahid a été marquée à Sidi Bel-Abbès par de nombreuses activités culturelles, notamment sur l’historique de la zone 5 de la wilaya 5, pour rendre hommage à ses responsables et à ses martyrs et rappeler le sacrifice d’une génération pour la patrie. Référence et un repère de la nation, le Chahid a été au centre des débats pour inculquer à la jeunesse les valeurs d’attachement au pays. La visite du musée du Moudjahid et un hommage aux artisans de la révolution furent les autres points du programme d’activités, avant la distribution d’un quota de logements LPA dans la localité de Bellouladi. Des documentaires sur la révolution seront diffusés tout au long de la semaine dans les salles de cinéma de la cité.

A. B.