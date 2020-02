Cour suprÃªme : Chakib Khelil et Amar Ghoul bientÃ´t devant le parquet

Le parquet près la cour d’Alger vient de transmettre les deux dossiers, Sonatrach 2 et autoroute Est Ouest, au parquet général près la Cour suprême, a indiqué, hier, cette juridiction, dans un communiqué.

D’ex-hauts responsables, qui bénéficient du privilège de juridiction, sont mis en cause. Ils seront auditionnés par le Conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême. Selon le communiqué, dans l’affaire Sonatrach 2, il s’agira de l’ancien ministre de l’Énergie et des Mines, Chakib Khelil Mohamed, et de ses complices. Sept chefs d’inculpations sont retenus contre eux, dont le «blanchiment d’argent, le transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, l'abus de fonction volontaire, l'attribution d'indus privilèges et la conclusion de contrats, de marchés et d'avenants en violation des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur pour l'octroi de privilèges injustifiés à autrui». Dans l’affaire liée à l’autoroute Est-Ouest, l’ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, en détention provisoire dans les deux affaires de Mahieddine Tahkout et Ali Haddad, est poursuivi pour les chefs d’inculpation de corruption dans les marchés publics, détournement et dilapidation des deniers publics, abus de fonction et conflit d’intérêts. La Cour suprême avait ordonné, au mois de juillet dernier, le réexamen des affaires Sonatrach, Khalifa et autoroute Est-Ouest, dans le cadre de la poursuite des enquêtes sur les affaires de corruption et des poursuites judiciaires engagées par la justice depuis fin mai 2019.

Neila B.