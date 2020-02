Oran : 118 cas dâ€™agression sur le rÃ©seau de distribution de gaz

Pas moins de 118 cas d'agressions du réseau souterrain de distribution d'énergie gazière ont été enregistrés, l’année dernière, à travers la wilaya d’Oran, a indiqué hier un communiqué de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz d'Es-Senia. La responsabilité de ces agressions, enregistrés par la Concession de distribution d'électricité et du gaz d'Oran, incombe, en premier lieu, «aux organismes publics qui œuvrent souvent, sans autorisations préalables des services techniques de la Direction de distribution d'Es-Senia», a ajouté la même source. Selon la Direction de distribution d'Es-Senia, ces agressions subies par le réseau sont multiples et avaient induit de nombreux désagréments aux citoyens et des incidents regrettables. À cet effet, la Direction de Sonelgaz d'Es-Senia invite l'ensemble des entreprises opérant dans la circonspection à consulter ses services techniques avant tout démarrage de travaux dans un souci de préserver la continuité de service pour les citoyens.