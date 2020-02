Sellal, dâ€™anciens ministres et dâ€™ex-walis Ã  la barre : Le procÃ¨s dâ€™Abdelghani Hamel reportÃ© au 11 Mars

Le procès de la famille de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, a été reporté, hier, au 11 mars prochain, à la demande de la défense. Un dispositif sécuritaire particulier a été mis en place, tôt la matinée, aux alentours du tribunal de Sidi M’hamed. Des éléments de l’unité spéciale de la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI) étaient déployés sur les lieux.

Dans la salle d’audience du pôle judiciaire spécialisé, situé au 1er étage du tribunal de Sidi M’hamed, l’épouse et le frère de Hamel, ainsi que sa fille Shahinez étaient assis sur les premiers bancs. En face, l’ancien ministre de la Santé et ex-wali d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, y avait également pris place. D’anciens responsables, parmi eux l’ancien DG des Douanes, Abdou Bouderbala, en qualité de témoin après avoir bénéficié d’un non-lieu, étaient présents.

9h52, deux fourgons transportant le général major à la retraite Hamel, ses trois fils et d’ex-responsables, dont l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, arrivent de la prison d’El-Harrach, sous haute surveillance.

10h, les accusés arrivent à la salle d’audience. Les trois fils Hamel, Chafik, Mourad et Ameyar, sont les premiers arrivés, suivis de l’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaâlane, de l’ancien DG de l’OPGI, Mohamed Rahaimia, et de l’ex-DG des Domaines, Ali Bouamrane, tous en détention provisoire. Abdelghani Hamel est rentré par la suite dans la salle. Il ne s’est pas tourné vers la salle, contrairement à ses enfants qui saluaient, souriants, leurs mère et sœur. L’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, était le dernier arrivé, à la grande surprise des présents, vu que son nom n’avait pas été cité auparavant dans le dossier Hamel. Il semblait calme et serein. 10h07, la sonnerie annonce l’arrivée de la présidente de l’audience, le représentant du ministère public et le greffier. À l’ouverture, la juge a décidé d’examiner la première affaire enrôlée, liée à Sonatrach. L’ancien PDG, Mohamed Meziane, s’est présenté difficilement à la barre. Son avocat a présenté un dossier médical. Le tribunal a alors décidé de renvoyer l’affaire au 11 mars. La juge a demandé ensuite au greffier d’appeler les accusés, les témoins et la partie civile, dans l’affaire de l’ancien DGSN, enrôlée sous le numéro 520. Son épouse, Salima A., et sa fille, Shahinez H., figuraient parmi les accusés. 42 personnes physiques sont citées dans ce dossier, parmi elles des témoins dont certains étaient absents, et 13 personnes morales, des entreprises appartenant pour la majorité aux fils Hamel. Les accusés sont poursuivis pour «blanchiment d’argent, incitation d’agents publics à l’obtention d’indus avantages, non-déclaration de patrimoine et enrichissement illicite». Des avocats se sont présentés à la barre, pour affirmer leur constitution et demander le report de cette première audience. Ils ont également demandé au tribunal d’examiner cette affaire, lors d’une «audience spéciale» afin d’assurer son bon déroulement. La juge a tout de suite réagi. «C’est une audience publique. Mais nous veillerons à garantir les meilleures conditions du procès», dit-elle, avant d’annoncer le report du procès au 11 mars. Elle passe alors à l’examen de la 2e affaire, enrôlée sous le numéro 546, dans laquelle sont poursuivis l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, l’ancien ministre des Transports, wali d’Oran au moment des faits, Abdelghani Zaâlane, l’ancien ministre de la Santé, wali d’Oran à l’époque des faits, Abdelmalek Boudiaf, l’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai, l’ex-wali de Tlemcen, Zouhir BenSebane, l’ex-directeur de l’industrie et des mines d’Oran, Abderrahim Kheldoun, placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a requis de joindre ce dossier à la première affaire, «puisqu’il s’agit des mêmes faits et des mêmes parties». En outre, la défense de l’ex-wali de Tipasa, Moussa Gelai, a demandé sa mise en liberté. «Il a été commis d’État pendants 40 ans. Il faut le réhabiliter. Sa résidence est connue et il s’engage à assister à toutes les audiences», a-t-il plaidé. Le tribunal s’est retiré pour délibération.

À 10h38, reprise de l’audience, pour annoncer le verdict. Le tribunal a décidé de joindre les deux affaires en un seul dossier et le rejet de la demande de libération de l’ex-wali de Tipasa. Dès la levée de l’audience, les policiers ont menotté les accusés avant la sortie de la salle. L’épouse et la fille de Hamel sont sorties, sans aucune escorte, alors que les trois fils et leur père ont été transportés à la prison sous l’escorte de 5 véhicules de la BRI, a-t-on constaté sur place. L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, cité dans le communiqué du parquet, ne s’est pas présenté, hier, et il n’a pas été appelé à la barre. Selon une source judiciaire, Abdelghani Hamel comparaîtra de nouveau devant la justice, au début du mois de mars, dans l’affaire Kamel Chikhi alias Kamel El-Bouchi, pour «trafic d’influence et abus de fonctions». L’ancien chef de la sûreté de wilaya d’Alger, le contrôleur de police Noureddine Berrachedi, est également inculpé dans cette affaire.

Neila Benrahal