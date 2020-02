Salon international du tourisme Ã  Oran : 300 exposants attendus

Quelque 300 exposants sont attendus à la 11e édition du Salon international du tourisme, qui se tiendra du 26 au 29 février, au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran, a-t-on appris hier des organisateurs.

Cette édition, qui se tiendra sous le slogan «Tourisme, accueil et hospitalité au rendez-vous», verra la participation d'opérateurs du secteur de Tunisie, Maroc, Turquie, Allemagne, Espagne, Émirats arabes unis, France, Tanzanie, Éthiopie, République Tchèque et autres, outre une forte présence de professionnels d’Algérie, a-t-on indiqué.

Cette manifestation, organisée par l’agence des manifestations et de communication «Astra» d’Oran, sous le patronage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, sera marquée par la tenue de deux Salons en même temps, a-t-on souligné.

La première partie est dédiée au «Tourisme, voyages et transports», où les exposants pourront présenter leurs produits, alors que la seconde est réservée aux «Équipements, services, équipements hôteliers et de restauration», qui permet aux professionnels de mettre en exergue des nouveautés pour répondre à la demande croissante dans ce domaine, notamment avec la centaine de projets en cours de réalisation à Oran, selon la même source. Une série de conférences a aussi été programmée, abordant, entre autres, «L’investissement en Algérie», «L'art de l'accueil en hôtellerie», «La promotion de la destination Algérie», en plus de rencontres bilatérales entre professionnels, des visites guidées à travers la wilaya d'Oran et sa banlieue et des offres sur des équipements de cuisine privés pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration.